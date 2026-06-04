«Φλέγεται» η Αλβανία για το πολυτελές θέρετρο του Τζάρεντ Κούσνερ: Οι αντιδράσεις και οι μαζικές διαδηλώσεις κλιμακώνονται

Κύμα αντιδράσεων και έντονη πολιτική αντιπαράθεση έχουν προκαλέσει στην Αλβανία τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Οι διαδηλώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί το τελευταίο διάστημα δείχνουν το μέγεθος της δυσαρέσκειας που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση, με αρκετούς πολίτες να εκφράζουν φόβους για τον τρόπο με τον οποίο προωθούνται οι συγκεκριμένες επενδύσεις.

Οι διαδηλώσεις στην Αλβανία δεν έχουν στόχο μόνο τους επενδυτές, αλλά κυρίως τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Την ώρα που η αντιπολίτευση και μέρος της κοινωνίας ασκούν σκληρή κριτική, η κυβέρνηση υπερασπίζεται την επιλογή της να προσελκύσει μεγάλα ξένα κεφάλαια.

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Ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα επιχείρησε να ξεκαθαρίσει τη θέση του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν σχετιζόμουν με τον Τραμπ αλλά με τον Τζάρεντ ως Αμερικανό επενδυτή με ένα εξαιρετικό σχέδιο».

Miles protestan en Albania contra proyectos turísticos vinculados a la familia Trump.

Denuncian que resorts de lujo amenazan humedales y playas vírgenes en la costa adriática.

Ciudadanos y ecologistas exigen frenar el avance y cuestionan al gobierno.#Albania… pic.twitter.com/QQWogVvofA — Efemeri (@CharlyArevalo9) June 4, 2026

Albanians continue to gather in droves to prevent the sale of their lands to Jared and Ivanka Kushner to build Epstein Island 2.0.



We should all be following this example. pic.twitter.com/4kzYvYiCgB — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 3, 2026

Η Αλβανία έχει αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Μια χώρα που για σχεδόν πέντε δεκαετίες βρισκόταν σε απομόνωση, υπό ένα αυστηρό καθεστώς που απαγόρευε ακόμη και τα ταξίδια στο εξωτερικό, έχει πλέον εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της περιοχής. Οι εντυπωσιακές παραλίες, τα ορεινά τοπία και το χαμηλό κόστος για τους επισκέπτες έχουν συμβάλει στην αλματώδη αύξηση του τουρισμού.

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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση θεωρεί ότι η προσέλκυση μεγάλων επενδυτών αποτελεί βασικό στοιχείο για την επόμενη ημέρα της οικονομίας. Οι υποστηρικτές των έργων εκτιμούν ότι η στρατηγική του Ράμα μπορεί να βοηθήσει τη χώρα να αναπτυχθεί με πιο οργανωμένο τρόπο και να αποφύγει τα προβλήματα που δημιουργεί ο ανεξέλεγκτος υπερτουρισμός. Όπως υποστηρίζουν, οι επενδύσεις υψηλού επιπέδου μπορούν να φέρουν θέσεις εργασίας, έσοδα και καλύτερες υποδομές.

Ωστόσο, η άλλη πλευρά βλέπει την υπόθεση εντελώς διαφορετικά. Οι επικριτές θεωρούν ότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε δημιούργησε περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις, με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση. Πολλοί πολίτες υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε η απαραίτητη διαφάνεια και ότι οι αποφάσεις ελήφθησαν χωρίς επαρκή ενημέρωση της κοινωνίας.

هناك احتجاجات واسعة في ألبانيا ضد بيع جزيرة سازان لصالح مشروع سياحي استثماري ضخم لبناء منتجعات، تُقدر قيمته بنحو 1.2 إلى 1.6 مليار دولار. وتدير هذا المشروع شركة استثمارية تابعة لـ جاريد كوشنر (صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) وزوجته إيفانكا ترامب



وأعلنت إيفانكا ترامب عن مشروع… pic.twitter.com/lUhFb5huQl — Tamer | تامر (@tamerqdh) June 4, 2026

| INVESTIGAN POR CORRUPCIÓN RESORT DE LUJO VINCULADO A JARED KUSHNER EN ALBANIA



Un plan para construir un resort de lujo en Albania, vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, se encuentra bajo una investigación anticorrupción. La… pic.twitter.com/0L4upBWdDK — News On Demand (@OnDemand_News) June 4, 2026

A massive coastal development project allegedly linked to #US President Donald #Trump‘s son-in-law Jared #Kushner is facing growing resistance in #Albania.



The plan to build luxury #resort complexes has drawn opposition from environmental activists and government critics.… pic.twitter.com/ZirwkwF1HT — FRANCE 24 English (@France24_en) June 4, 2026

Χαρακτηριστική είναι και η τοποθέτηση του Τράιτσε, ο οποίος σχολιάζοντας το κλίμα που έχει διαμορφωθεί δήλωσε: «Η οργή δεν στρέφεται τόσο εναντίον του Κούσνερ ή της Ιβάνκα Τραμπ όσο εναντίον της κυβέρνησης και του τρόπου με τον οποίο χειρίστηκε την υπόθεση».

Η συγκεκριμένη φράση αποτυπώνει το κλίμα που επικρατεί σήμερα στην Αλβανία, όπου η συζήτηση δεν αφορά μόνο μια μεγάλη επένδυση, αλλά και το πώς η χώρα διαχειρίζεται το μέλλον της σε μια περίοδο έντονων αλλαγών και αυξημένου διεθνούς ενδιαφέροντος.