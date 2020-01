Η δημιουργική συνεργασία Iris Van Herpen και Salvador Breed γίνεται ταινία μικρού μήκους

Η σχεδιάστρια μόδας με έδρα το Άμστερνταμ και ο Salvador Breed, καλλιτέχνης ήχου και συνθέτης ανάπτυξαν μία δημιουργική σχέση. Όταν η Van Herpen ετοιμάζει νέα συλλογή, εκείνος επισκέπτεται το ατελιέ της για να δει τα υφάσματα, τα ενδύματα, να καταλάβει το θέμα και τις έννοιες, προτού συνθέσει το μουσικό τοπίο που οικοδομεί για την επίδειξη μόδας της σχεδιάστριας.

Με αφορμή τη δεκαετή δημιουργική συνεργασία τους, οι Van Herpen και Breed, κλήθηκαν από τους διοργανωτές του προοδευτικού Μουσικού Φεστιβάλ στην Ολλανδία, «Le Guess Who?» να επιμεληθούν ένα δικό τους πρόγραμμα καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών εγκαταστάσεων που παρουσιάστηκε τον περασμένο μήνα.

Επέλεξαν μεταξύ άλλων έργα των Coucou Chloe, Mykki Blanco, Holly Herndon, Lafawndah, and Amnesia Scanner και επίσης ετοίμασαν μία μικρού μήκους ταινία με τίτλο «In the Studio with Iris Van Herpen and Salvador Breed» στην οποία οι δύο τους συζητούν τους τρόπους με τους οποίους συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ προσωπικό βίντεο των δύο καλλιτεχνών που εκφράζουν την αμοιβαία επιθυμία για προοδευτικότητα και εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων. Στη μικρού μήκους ταινία αποκαλύπτεται επίσης η επιρροή που ασκεί η μουσική στο έργο της Iris Van Herpen.