Michael Patrick: Πέθανε στα 35 του ο ηθοποιός από το «Game of Thrones»

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Ιρλανδού ηθοποιού Michael Patrick, που είχε εμφανιστεί και στη δημοφιλή σειρά Game of Thrones, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών, μετά από μάχη με τη νόσο του κινητικού νευρώνα.

Ο Ιρλανδός ηθοποιός και συγγραφέας, που είχε κάνει ένα πέρασμα και στη δημοφιλή σειρά Game of Thrones, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο στη Βόρεια Ιρλανδία, όπως αποκάλυψε η σύζυγός του Naomi Sheehan στο Instagram, ανακοινώνοντας ότι ο ηθοποιός απεβίωσε στις 7 Απριλίου. Όπως ανέφερε, είχε διαγνωστεί με τη νόσο τον Φεβρουάριο του 2023.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michael Patrick (@michaelpatrick314)

«Διαγνώστηκε με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα την 1η Φεβρουαρίου 2023. Εισήχθη πριν από 10 ημέρες και τον φρόντισε η καταπληκτική ομάδα εκεί. Έφυγε ήρεμα, περιτριγυρισμένος από οικογένεια και φίλους. Τα λόγια δεν μπορούν να περιγράψουν πόσο συντετριμμένοι είμαστε» έγραψε αρχικά δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του.

Ο Michael Patrick είχε προκαλέσει συγκίνηση στην τελευταία του ανάρτηση, με μία φωτογραφία που είχε ανεβάσει στα social media με ένα μωράκι και στη λεζάντα έγραφε πως του έχει απομείνει ένας χρόνος ζωής.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά για τα οποία αξίζει να ζήσω και πολλά που έχω προγραμματίσει» τόνισε.