H Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια μόδας Stella Jean, αποχώρησε σήμερα (10.02.2023) από την Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου καταγγέλλοντας έλλειψη υποστήριξης της διαφορετικότητας και της συμπερίληψης στον κλάδο.

Η σχεδιάστρια Stella Jean, μια από τις κινητήριες δυνάμεις της συλλογικότητας We Are Made in Italy (WAMI), η οποία αντιπροσωπεύει μειοψηφία μαύρων, αυτόχθονων σχεδιαστών στην ιταλική μόδα, είπε ότι τα μέλη της WAMI δυσκολεύτηκαν να αγοράσουν υφάσματα και να δημιουργήσουν συλλογές μετά τη διακοπή της οικονομικής στήριξης από το Ιταλικό Εθνικό Επιμελητήριο Μόδας (CNMI).

Η Stella Jean διέκοψε τη συνέντευξη Τύπου του Ιταλικού Εθνικού Επιμελητηρίου Μόδας για να ανακοινώσει ότι η ίδια και τα πέντε μέλη της κολεκτίβας έγχρωμων σχεδιαστών We Are Made in Italy δεν θα συμμετάσχουν στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου.

Είπε επίσης ότι άρχισε απεργία πείνας λόγω ανησυχίας ότι τα μέλη της WAMI, μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπα με αντιδράσεις στον επαγγελματικό τομέα λόγω του ακτιβισμού της.

«Το Επιμελητήριο μάς είπε: “Δεν ξέραμε ότι υπήρχαν Ιταλοί σχεδιαστές που δεν είναι λευκοί”. Τους φέραμε στην πασαρέλα. Μας στήριξαν για δύο χρόνια. Μετά μας εγκατέλειψαν» είπε η σχεδιάστρια μόδας.

Iσχυρίστηκε ακόμη ότι το Επιμελητήριο υποχώρησε από τη δέσμευση να εντάξει μαύρους σχεδιαστές στο διοικητικό συμβούλιό του για να προωθήσει τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη και τόνισε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με αντίποινα, όταν μίλησε ανοιχτά για τον ρατσισμό.

Ο πρόεδρος του Ιταλικού Επιμελητηρίου Μόδας, Κάρλο Καπάσα τη διαβεβαίωσε ότι το Eπιμελητήριο δεν έχει καμία πρόθεση να αντεπιτεθεί με οποιονδήποτε τρόπο και εξέφρασε τη λύπη του που δεν θα συμμετάσχουν τα μέλη της WAMI στην Εβδομάδα Μόδας.

Η Εβδομάδα Γυναικείας Μόδας στο Μιλάνο διοργανώνεται από τις 21 έως τις 27 Φεβρουαρίου.