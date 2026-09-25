Κόσμος

Μιλάνο: Το αεροδρόμιο Μαλπένσα πήρε το όνομα του Σίλβιο Μπερλουσκόνι

Η επίσημη μετονομασία καθυστέρησε για σχεδόν δύο χρόνια εξαιτίας νομικών προσφυγών από την κεντροαριστερή δημοτική αρχή του Μιλάνου
Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι
Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι / ΑΠΕ-ΜΠΕ φωτογραφία αρχείου
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Σε «Σίλβιο Μπερλουσκόνι» μετονομάστηκε το αεροδρόμιο Μαλπένσα του Μιλάνου, σήμερα Παρασκευή (25.9.26)

«Η συνειδητοποίηση ότι το Αεροδρόμιο Σίλβιο Μπερλουσκόνι Μιλάνο-Μαλπένσα θα καλωσορίζει κάθε ημέρα χιλιάδες ταξιδιώτες απ’ όλο τον κόσμο με γεμίζει υπερηφάνεια και συγκίνηση», δήλωσε στο ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA η Μαρίνα Μπερλουσκόνι, το μεγαλύτερο παιδί του Σίλβιο Μπερλουσκόνι και πρόεδρος του ομίλου Fininvest της οικογένειας, καθώς και επικεφαλής του μεγαλύτερου εκδοτικού οίκου της Ιταλίας, του Mondadori.

«Τι καλύτερο όνομα από αυτό του Σίλβιο Μπερλουσκόνι θα μπορούσε να υπάρξει για μια γέφυρα σαν αυτή; Ήταν ένας άνθρωπος που πάντα επεδίωκε τον διάλογο με όλους. Ο πατέρας μου πέρασε τη ζωή του κοιτάζοντας μπροστά και μακριά. Θέλω να πιστεύω ότι από σήμερα το όνομά του θα καλωσορίζει αυτούς που φθάνουν από άλλες χώρες και θα αποχαιρετά αυτούς που αναχωρούν προς νέους προορισμούς», τόνισε η Μαρίνα Μπερλουσκόνι.

Με την υποστήριξη της κεντροδεξιάς κυβέρνησης, που περιλαμβάνει το Φόρτσα Ιτάλια, το κόμμα που ίδρυσε ο Μπελουσκόνι, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ENAC αποφάσισε να μετονομάσει το αεροδρόμιο το 2024, ένα χρόνο μετά το θάνατό του σε ηλικία 86 ετών.

Η επίσημη μετονομασία καθυστέρησε για σχεδόν δύο χρόνια εξαιτίας νομικών προσφυγών από την κεντροαριστερή δημοτική αρχή του Μιλάνου με επικεφαλής τον δήμαρχο Μπέπε Σάλα.

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