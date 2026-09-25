Αραμπέλα Κούσνερ: Η 15χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ στην υποδοχή του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστράτευσε ό,τι είχε και δεν είχε για να γοητεύσει τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στις ΗΠΑ. Και όπως φαίνεται, ένα από τα «χαρτιά» του ήταν η 15χρονη εγγονή του Αραμπέλα, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ.

Η 15χρονη εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ βρέθηκε σε πρώτο πλάνο κατά την άφιξη του Σι Τζινπίνγκ στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη (24.09.2026). Η παρουσία της θεωρήθηκε ιδιαίτερα συμβολική, καθώς η Αραμπέλα μιλά άπταιστα Μανδαρινικά. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό αν τελικά η Αραμπέλα συνομίλησε απευθείας με τον Σι ή με την πρώτη κυρία της Κίνας κατά τη χθεσινή εκδήλωση.

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Φορώντας ένα κρεμ φόρεμα, το 15χρονο κορίτσι βρισκόταν δίπλα στη μητέρα του Ιβάνκα Τραμπ, τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τη σύζυγό του Ούσα Βανς, κατά την επίσημη υποδοχή της κινεζικής αντιπροσωπείας στον Λευκό Οίκο.

Στη συνέχεια κάθισε στην πρώτη σειρά, δίπλα σε κορυφαία στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Η Αραμπέλα ξεκίνησε να μαθαίνει Μανδαρινικά μόλις 18 μηνών. Μαζί με τα μικρότερα αδέλφια της, Τζόζεφ και Θίοντορ, έμαθαν τη γλώσσα με τη βοήθεια της Κινέζας νταντάς της οικογένειας και στο σχολείο.

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Η 15χρονη εγγονή του Τραμπ, κόρη της Ιβάνκα Τραμπ και του Τζάρεντ Κούσνερ / Photo by Clive Brunskill / Getty Images

Η σχέση της με την κινεζική γλώσσα είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν από τον παππού της για διπλωματικούς σκοπούς.

Όταν η Αραμπέλα ήταν μόλις 5 ετών, η Ιβάνκα, που τότε ήταν ανώτερη σύμβουλος στον Λευκό Οίκο, άρχισε να δημοσιεύει στα social media βίντεο της κόρης της να τραγουδά στα Μανδαρινικά. Τα βίντεο έγιναν γρήγορα viral στην Κίνα, με χρήστες να την αποκαλούν «αγγελιοφόρο της φιλίας».

Στις αρχές του 2017, η Αραμπέλα τραγούδησε μπροστά στον Σι κατά την επίσκεψή του στο Μαρ -α -Λάγκο, στη Φλόριντα. Αργότερα την ίδια χρονιά, όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Πεκίνο για επίσημο δείπνο, είχε μαζί του ένα τάμπλετ για να δείξει στον Κινέζο πρόεδρο ένα βίντεο της, στο οποίο απευθυνόταν στον ίδιο και στη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, αποκαλώντας τους «παππού Σι» και «γιαγιά Πενγκ».

Ο Τζέι Ντι Βανς με τη σύζυγό του Ούσα και η Ιβάνκα Τραμπ με την 15χρονη κόρη της Αραμπέλα / REUTERS / Jonathan Ernst

Κινεζικά μέσα ενημέρωσης είχαν μεταδώσει τότε ότι ο Σι της έδωσε «Α+» για την επίδοσή της, ενώ το βίντεο προβλήθηκε αργότερα σε μεγάλες οθόνες κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου.

Το μενού στον Λευκό Οίκο

Το μενού του επίσημου δείπνου περιελάμβανε τρία πιάτα με «αμερικανικά υλικά με διακριτικές κινεζικές επιρροές», σύμφωνα με το γραφείο της πρώτης κυρίας Μελάνια Τραμπ που είχε φροντίσει κάθε λεπτομέρεια.

THE WHITE HOUSE STATE DINNER



Every detail considered. An experience thoughtfully conceived and exquisitely realized for our distinguished guests. pic.twitter.com/R3H1ryYEmj — MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) September 17, 2026

«Το γεύμα ξεκίνησε με μια πρόποση με Schramsberg “Blanc De Noir”, προς τιμήν της ιστορικής “Πρόποσης για την Ειρήνη” που μοιράστηκαν ο πρόεδρος Νίξον και ο πρωθυπουργός Τσου Ενλάι στο Πεκίνο το 1972. Το ίδιο αμερικανικό αφρώδες κρασί που σερβιρίστηκε σε εκείνη την ιστορική συγκέντρωση εξακολουθεί να προσφέρεται σήμερα σε εκδηλώσεις του Λευκού Οίκου», ανέφερε ο Λευκός Οίκος.

Το πρώτο πιάτο είχε βελουτέ κίτρινης κολοκύθας και φρικασέ άγριων μανιταριών, συνοδευόμενα από τραγανή πανσέτα και γαρνιρισμένα με λίγο λάδι φρέσκου κρεμμυδιού.

Ακολούθησε λαβράκι με κρούστα από σουσάμι, που σερβίρεται με σιγομαγειρεμένο baby bok choy και ψητή μελιτζάνα, ολοκληρωμένα με πράσινη σάλτσα.

Για επιδόρπιο, το μενού προέβλεπε κρέμα βανίλιας με γέμιση από κομπόστα βύσσινου, πάνω σε φραντζιπάνε καρυδιού και συνοδευόμενο από παγωτό με μέλι του Λευκού Οίκου.