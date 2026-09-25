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Με «καρφιά» κατά του Τραμπ έφτασε ο Πάπας στη Γαλλία: «Χαίρομαι που εδώ είστε ευπρόσδεκτοι» είπε σε δημοσιογράφο του CNN

«Η καλή δημοσιογραφική κάλυψη είναι απαραίτητη και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική παντού και για όλους»
O πάπας Λέων
O πάπας Λέων / Gregorio Borgia/Pool via REUTERS
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Υπέρμαχος της ελευθερίας του τύπου ο πάπας Λέων επανέλαβε με τον δικό του τρόπο την στήριξή του προς τους δημοσιογράφους και την ελευθεροτυπία, καθώς ρωτήθηκε για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στο CNN και σε άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Ο πάπας Λέων χαιρετούσε τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στη δίωρη πτήση από τη Ρώμη στο Παρίσι, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη διένεξη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τρεις δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

Ο πάπας, ένας Αμερικανός ο οποίος είχε προηγουμένως προκαλέσει την οργή του Τραμπ επειδή επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, δεν κατονόμασε τον Τραμπ στην απάντησή του, όμως είπε πως η δημοσιογραφική κάλυψη είναι «πολύ σημαντική».

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοί», είπε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους. «Η καλή δημοσιογραφική κάλυψη είναι απαραίτητη και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική παντού και για όλους», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος είχε απαγορεύσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο για έξι ημέρες επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος από τα ρεπορτάζ τους, μέχρι που ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε πως η απαγόρευση είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

Ο πάπας Λέων έφτασε στο Παρίσι, όπου έγινε δεκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ.

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