Με «καρφιά» κατά του Τραμπ έφτασε ο Πάπας στη Γαλλία: «Χαίρομαι που εδώ είστε ευπρόσδεκτοι» είπε σε δημοσιογράφο του CNN

Υπέρμαχος της ελευθερίας του τύπου ο πάπας Λέων επανέλαβε με τον δικό του τρόπο την στήριξή του προς τους δημοσιογράφους και την ελευθεροτυπία, καθώς ρωτήθηκε για την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει στο CNN και σε άλλους ειδησεογραφικούς οργανισμούς την πρόσβαση στον Λευκό Οίκο.

Ο πάπας Λέων χαιρετούσε τους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στη δίωρη πτήση από τη Ρώμη στο Παρίσι, όταν ερωτήθηκε σχετικά με τη διένεξη ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τρεις δημοσιογραφικούς οργανισμούς.

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Ο πάπας, ένας Αμερικανός ο οποίος είχε προηγουμένως προκαλέσει την οργή του Τραμπ επειδή επέκρινε τον πόλεμο στο Ιράν, δεν κατονόμασε τον Τραμπ στην απάντησή του, όμως είπε πως η δημοσιογραφική κάλυψη είναι «πολύ σημαντική».

⏰️ PAPAL PLANE: Pope Leo XIV told CNN he was "glad they were" on the papal plane, after being banned from the White House. He also that its important for journalists to provide complete coverage.

He said that what happened in Ceuta was a "humanitarian crisis."

By Aigav pool pic.twitter.com/RF96DOg6UZ — Claire Giangrave (@ClaireGiangrave) September 25, 2026

«Είμαι πολύ χαρούμενος που εδώ είστε όλοι ευπρόσδεκτοί», είπε ο πάπας Λέων στους δημοσιογράφους. «Η καλή δημοσιογραφική κάλυψη είναι απαραίτητη και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική παντού και για όλους», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος είχε απαγορεύσει την πρόσβαση δημοσιογράφων των μέσων ενημέρωσης CNN, MS Now και Politico στον Λευκό Οίκο για έξι ημέρες επειδή ο πρόεδρος Τραμπ δεν ήταν ευχαριστημένος από τα ρεπορτάζ τους, μέχρι που ένας ομοσπονδιακός δικαστής αποφάνθηκε πως η απαγόρευση είναι πιθανότατα αντισυνταγματική.

🇫🇷 Pope Leo XIV is officially welcomed to France by President & Madame Macron at the Elysée Palace pic.twitter.com/dLGopFho1x — Imperial Material ♚ (@implmaterial) September 25, 2026

Ο πάπας Λέων έφτασε στο Παρίσι, όπου έγινε δεκτός από τον Εμανουέλ Μακρόν και τη σύζυγό του Μπριζίτ.