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Ο Ζελένσκι υποστηρίζει ότι ο Τραμπ έδωσε το «πράσινο φως» στην Ουκρανία για την κατασκευή Patriot και προτείνει τα ΗΑΕ για να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση

Με τους πυραύλους αυτούς το Κίεβο θα μπορεί να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Ντόναλντ Τραμπ / REUTERS/Kylie Cooper
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Θετικές εξελίξεις για την Ουκρανία ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ο οποίος δήλωσε σήμερα (25/9/2026) ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε την «οριστική απόφασή του» να χορηγήσει στην Ουκρανία άδειες που θα της επιτρέψουν να κατασκευάζει αντιαεροπορικούς πυραύλους Patriot, τους οποίους ζητά το Κίεβο για να αντιμετωπίσει τους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

«Κατά την τελευταία μας συνάντηση, ο πρόεδρος Τραμπ μου επιβεβαίωσε ότι, ναι, έλαβε μια οριστική απόφαση: η Ουκρανία θα λάβει τις άδειες για την παραγωγή πυραύλων Patriot», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων, ύστερα από την συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη αυτή την εβδομάδα.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ πρότειναν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να φιλοξενήσουν τριμερή συνάντηση με την Ουκρανία και τη Ρωσία για να συζητήσουν τις προσπάθειες με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσής τους που μαίνεται εδώ και τεσσεράμισι χρόνια.

«Η αμερικανική πλευρά πρότεινε…συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο με τριμερή μορφή», δήλωσε ο Ζελένσκι σε ενημέρωση των δημοσιογράφων μέσω της εφαρμογής WhatsApp.

«Αναμένουμε πρόταση από τις ΗΠΑ αναφορικά με την ημερομηνία και οι ΗΠΑ πρότειναν τα Εμιράτα ως πιθανή τοποθεσία».

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