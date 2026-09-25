Αεροπλάνο της Ryanair κατάφερε να προσγειωθεί λίγο πριν τελειώσουν τα καύσιμα

Μία απίστευτη αποκάλυψη ήρθε στο φως, αφού επιβατικό αεροσκάφος της Ryanair που μετέφερε 171 άτομα φαίνεται να προσγειώθηκε με μόλις 1% των καυσίμων του να έχουν απομείνει. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μια σειρά από αλλαγές πορείας του άφησαν μόλις λίγα λεπτά περιθώριο, σύμφωνα με έκθεση για την ασφάλεια των πτήσεων.

Το Boeing 737 της Ryanair επρόκειτο να πραγματοποιήσει πτήση από την Πίζα της Ιταλίας προς το Πρέστγουικ, κοντά στη Γλασκώβη, στις 3 Οκτωβρίου του 2025, προτού αλλάξει πορεία μέσω Εδιμβούργου και τελικά προσγειωθεί στο Μάντσεστερ.

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Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας «Amy», το αεροσκάφος αντιμετώπισε αλλαγή στην ταχύτητα και την κατεύθυνση του ανέμου σε διαφορετικά ύψη 3 φορές, ενώ το αίτημα για εκτροπή προς το Μάντσεστερ απορρίφθηκε αρχικά.

Το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ δήλωσε ότι η πολιτική του ήταν να δέχεται αιτήματα εκτροπής, εφόσον το αεροδρόμιο είχε τη δυνατότητα να υποδεχτεί το αεροσκάφος.

«Mayday»

Μια έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων (AAIB) διαπίστωσε ότι η πτήση, η οποία μετέφερε 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, αντιμετώπισε δύσκολες καιρικές συνθήκες κατά την προσέγγισή της στο Πρέστγουικ.

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Το πλήρωμα εγκατέλειψε δύο προσπάθειες προσγείωσης μετά τη λήψη προειδοποιήσεων και ζήτησε να εκτραπεί προς το Μάντσεστερ. Ωστόσο, το αίτημα απορρίφθηκε και το αεροσκάφος κατευθύνθηκε αντ’ αυτού προς το Εδιμβούργο.

Ένα τρίτο περιστατικό ανεμοδιασπάσεως σημειώθηκε κατά την προσέγγιση στο Εδιμβούργο, αναγκάζοντας τους πιλότους να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω καυσίμων πριν αλλάξουν πορεία προς το Μάντσεστερ.

Το πλήρωμα εξέπεμψε σήμα έκτακτης ανάγκης («Mayday») λόγω καυσίμων, καθώς η κατάσταση γινόταν όλο και πιο επείγουσα. Σύμφωνα με την έκθεση: «Είναι απίθανο να υπήρχαν επαρκή καύσιμα για μια ακόμη προσπάθεια προσγείωσης».

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στις 19:13 GMT με 363 κιλά (800 λίβρες) καυσίμου να απομένουν, πολύ κάτω από το τελικό απόθεμα καυσίμου των 1.100 κιλών (2.425 λίβρες).

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αρχική απόρριψη του αιτήματος εκτροπής φαίνεται να οφείλεται σε διακοπή της επικοινωνίας εντός του αεροδρομίου του Μάντσεστερ.

Μετά το περιστατικό, το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ δήλωσε ότι επανεξέτασε τις περιστάσεις και ενίσχυσε τις διαδικασίες του για τη διαχείριση αιτημάτων εκτροπής.