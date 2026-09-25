Για πρώτη φορά έγινε γνωστό ότι ένας AI agent της OpenAI απέκτησε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε κυβερνητικό ιστότοπο της Αυστραλίας. Το περιστατικό που σημειώθηκε τον Ιούνιο και αφορούσε αρχεία κυβερνητικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας της Αυστραλίας (Medicare), προκάλεσε διεθνή συναγερμό.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν βρίσκεται μόνο στο ίδιο το «χακάρισμα» της ΑΙ αλλά και στο πότε και στο πού επέλεξε η κυβέρνηση της Αυστραλίας να το δημοσιοποιήσει: στη Νέα Υόρκη, την ώρα που ηγέτες κρατών, αξιωματούχοι και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας είχαν συγκεντρωθεί για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

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Και το timing έχει τη σημασία του αρκεί να δει κανείς τις ημερομηνίες.

Η παραβίαση έγινε τον Ιούνιο, η OpenAI αναφέρει ότι την εντόπισε τον Αύγουστο και ενημέρωσε την αυστραλιανή κυβέρνηση στις 10 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, η αποκάλυψη έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου, από τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι που βρισκόταν στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Γιατί στη Νέα Υόρκη

Το ερώτημα, επομένως, είναι εύλογο: γιατί η Καμπέρα επέλεξε να αναδείξει την υπόθεση σε ένα από τα μεγαλύτερα διεθνή πολιτικά φόρα αντί να την ανακοινώσει απλώς στην Αυστραλία;

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Η επιλογή προσέφερε στην κυβέρνηση του Αλμπανέζι κάτι περισσότερο από δημοσιότητα. Της έδωσε τη δυνατότητα να μετατρέψει ένα σοβαρό περιστατικό κυβερνοασφάλειας σε συζήτηση για ένα πολύ ευρύτερο ζήτημα: τι συμβαίνει όταν οι AI agents αποκτούν τη δυνατότητα να ενεργούν αυτόνομα σε πραγματικά πληροφοριακά συστήματα και ποιος έχει την ευθύνη όταν κάτι πάει στραβά;

Η ίδια η αυστραλιανή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι εξετάζει πιθανές νομοθετικές και άλλες αντιδράσεις, ενώ η υπόθεση αναμένεται να τροφοδοτήσει την ήδη εξελισσόμενη προσπάθεια της χώρας να θεσπίσει αυστηρότερους κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη.

Η δημοσιοποίηση μιας κυβερνοεπίθεσης δεν είναι εύκολη υπόθεση για μια κυβέρνηση. Στην περίπτωση της Αυστραλίας, όμως, υπήρχε ένα σημαντικό στοιχείο που περιόριζε τις άμεσες επιπτώσεις: δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι εκτέθηκαν προσωπικά στοιχεία χρηστών του Medicare.

Έτσι, το επίκεντρο της συζήτησης μετατοπίστηκε από το «τι δεδομένα εκτέθηκαν» στο πολύ μεγαλύτερο ερώτημα της ασφάλειας και της λογοδοσίας των αυτόνομων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Αυστραλία, με άλλα λόγια, είχε τη δυνατότητα να παρουσιάσει το περιστατικό όχι μόνο ως αποτυχία κυβερνοασφάλειας, αλλά και ως επιχείρημα υπέρ αυστηρότερων κανόνων για την AI.

Ο Αλμπανέζι απέναντι στον Σαμ Άλτμαν

Η συγκυρία είχε ακόμη μία ιδιαιτερότητα. Στη Νέα Υόρκη βρισκόταν και ο CEO της OpenAI, Σαμ Άλτμαν. Ο Αλμπανέζι είχε μαζί του απευθείας συνομιλία, την οποία περιέγραψε ως ιδιαίτερα ειλικρινή, εκφράζοντας την «εξαιρετική ανησυχία» της κυβέρνησής του για το περιστατικό.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός επέκρινε ιδιαίτερα την καθυστέρηση στην ενημέρωση της κυβέρνησης – 3 μήνες μετά. Η OpenAI είχε εντοπίσει το περιστατικό τον Αύγουστο, αλλά η επίσημη ενημέρωση της αυστραλιανής πλευράς έγινε στις 10 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τις αυστραλιανές αρχές, η ειδοποίηση στάλθηκε αρχικά σε γενική κυβερνητική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στη συνέχεια προωθήθηκε στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ο Άλτμαν, σύμφωνα με τον Αλμπανέζι, αναγνώρισε ότι υπήρχαν προβλήματα στα πρωτόκολλα της εταιρείας.

Η OpenAI ανακοίνωσε ότι εντόπισε την κυβερνοεπίθεση – μία από τουλάχιστον τέσσερις εναντίον κυβερνητικών ιστοτόπων της Αυστραλίας – τον Αύγουστο και υπογράμμισε ότι δεν ήταν σκόπιμη και δεν έθεσε σε κίνδυνο προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Medicare.

Η Αυστραλία και η μάχη με τη Big Tech

Η Αυστραλία έχει ήδη υιοθετήσει μια πιο παρεμβατική προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες τεχνολογικές πλατφόρμες και προετοιμάζει ευρύτερο πλαίσιο κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, με στόχο την εφαρμογή νέων προτύπων από το 2027.

Η κυβέρνηση έχει επίσης βρεθεί σε αντιπαράθεση με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας για ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων και εκπαίδευσης μοντέλων AI.

OpenAI και Anthropic έχουν ήδη ζητήσει από την Αυστραλία να χαλαρώσει τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση αυστραλιανού δημιουργικού περιεχομένου για την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η αυστραλιανή κυβέρνηση, πάντως, έχει μέχρι στιγμής απορρίψει την ιδέα μιας γενικής εξαίρεσης από τους κανόνες περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

OpenAI CEO Σαν Άλτμαν / REUTERS / Evelyn Hockstein

Το περιστατικό με το Medicare προσθέτει τώρα ένα ακόμη μέτωπο: την υποχρέωση των εταιρειών AI να ενημερώνουν έγκαιρα τις κυβερνήσεις όταν τα συστήματά τους προκαλούν ή εμπλέκονται σε περιστατικά ασφαλείας.

Το ρίσκο με την Ουάσινγκτον

Η αυστραλιανή στάση, ωστόσο, έχει και γεωπολιτικό κόστος. Η Καμπέρα είναι στενός σύμμαχος της Ουάσινγκτον, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει αντιρρήσεις σε ορισμένες αυστραλιανές ρυθμίσεις για την τεχνολογία.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση Τραμπ επιδιώκει να διατηρήσει την αμερικανική πρωτοκαθεδρία στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα ορισμένες ξένες ρυθμιστικές πρωτοβουλίες.

H εξέλιξη αυτή οξύνει ακόμη περισσότερο τις σχέσεις Αυστραλίας-ΗΠΑ, οι οποίες δοκιμάζονται ήδη λόγω της απόφασης της Αυστραλίας να απαγορεύσει τη χρήση social media για νέους κάτω των 16 και της επιβολής εισφορών στις πλατφόρμες που δημοσιεύουν αυστραλιανό ειδησεογραφικό περιεχόμενο.

Η Αυστραλία έχει ήδη προκαλέσει την αγανάκτηση της OpenAI και της αντιπάλου της Anthropic με την άρνησή της να τους επιτρέψει να παρακάμψουν τους νόμους για τα πνευματικά δικαιώματα για την εκπαίδευση των μοντέλων τους τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας τους να διαπραγματευθούν πρώτα συμφωνίες με τους κατόχους των αδειών, σημειώνουν οι ειδικοί.

Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της Αυστραλίας ενδέχεται να περιλαμβάνει την υποχρέωση των εταιρειών AI να αναφέρουν περιστατικά παραβίασης ασφαλείας ιστοτόπων από προϊόντα τους.

Το περιστατικό με την διείσδυση στο Medicare ενδέχεται να φέρει στο προσκήνιο και τη σημασία της «κοινωνικής άδειας»: το ερώτημα αν μια εταιρεία ωφελεί την κοινότητα μέσα στην οποία δραστηριοποιείται, όταν οι αυστραλιανές αρχές εξετάσουν τις αιτήσεις για την κατασκευή κέντρων δεδομένων (data centers).

Αναφορικά με το περιστατικό με το Medicare, ο Τόμπι Γουόλς επικεφαλής επιστήμοντας στο ινστιτούτο AI του πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας σχολίασε ότι ελπίζει «να ενθαρρύνει την κυβέρνηση να αναλάβει αυξημένο εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο επί ενός κλάδου που πρέπει να ωριμάσει γρήγορα». Εκτίμησε εξάλλου ότι αν άνθρωποι έκαναν μια τέτοια κυβερνοεπίθεση «θα διώκονταν ποινικά».

Τα νέα σχέδια της Αυστραλίας να απαιτεί από τις εταιρείες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την ασφάλεια των χρηστών – όπως και να επιτρέπουν στους χρήστες να αποκλείουν τους αλγόριθμους – χαρακτηρίστηκαν «λογοκρισία» από την Ουάσινγκτον.

Παράλληλα η Καμπέρα επιδιώκει να υιοθετήσει ομοσπονδιακή νομοθεσία που θα προβλέπει ότι τα κέντρα δεδομένων θα παράγουν την ενέργεια που χρειάζεται και θα θέτει ανώτατα όρια στη χρήση νερού.

Τον Δεκέμβριο η OpenAI ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την αυστραλιανή εταιρεία NextDC για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων 621 μεγαβάτ στο Σίδνεϊ και η Καμπέρα αμέσως ανακοίνωσε ότι θα επιβάλει περιορισμούς στον πολεοδομικό σχεδιασμό των data centers.

Οι δύο εταιρείες έχουν δηλώσει ότι θα συμμορφωθούν αλλά ακόμη δεν έχουν λάβει έγκριση από τις αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας.

Από την πλευρά της η Anthropic συνεργάζεται επίσης με αυστραλιανή εταιρεία για την κατασκευή ενός κέντρου δεδομένων 2,16 γιγαβάτ στο Κουίνσλαντ, το οποίο επίσης αναμένει να λάβει έγκριση από την κυβέρνηση της πολιτείας.

Η Άμπιγκεϊλ Μπόιντ, βουλευτής της Νέας Νότιας Ουαλίας που έχει τεθεί επικεφαλής έρευνας για τα data centers, δήλωσε ότι η πολιτεία «πρέπει οπωσδήποτε να εξετάσει τη βλάβη στην κοινωνία που προκαλούν αυτές οι τεχνολογίες όταν εξετάζει τις άδειες πολεοδομικού σχεδιασμού για αυτά τα γιγάντια κέντρα δεδομένων»

Μια «μεσαία δύναμη» διεκδικεί μεγαλύτερο ρόλο

Και εδώ βρίσκεται ίσως η ευρύτερη διάσταση της υπόθεσης, σημειώνει το BBC.

Η Αυστραλία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τις ΗΠΑ ή την Κίνα σε κεφάλαια, υπολογιστική ισχύ και ανάπτυξη των μεγαλύτερων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί, όμως, να επιχειρήσει να αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στους κανόνες που θα διέπουν την τεχνολογία.

Η αποκάλυψη στη Νέα Υόρκη, παρουσία δεκάδων ηγετών και κορυφαίων στελεχών της παγκόσμιας τεχνολογίας, προσέφερε ακριβώς αυτό το βήμα.