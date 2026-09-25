Ο ειδικός του Πάπα σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης λέει: «Δεν την χρησιμοποιώ»

Ο καρδινάλιος Μάικλ Τσέρνι ειδικός σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης όπως ορίστηκε από τον Πάπα Λέοντα, παραδέχτηκε σε podcast ότι δεν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει ήδη τέσσερις μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, τα οποία αποσκοπούν σε τι άλλο; Μα φυσικά στην εμπλοκή της Εκκλησίας στην επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο καρδινάλιος Τσέρνι, προΐσταται από τον Μάιο του 2026 της Επιτροπής του Βατικανού για την Τεχνητή Νοημοσύνη με απόφαση που πήρε ο Πάπας Λέων. Μιλώντας στο podcast «Brussels Playbook Week Ender» με την παρουσιάστρια Άνν ΜακΈλβοϊ όταν ρωτήθηκε αν χρησιμοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία του, απάντησε: «Όχι, όχι ακόμα. Απλώς δεν είχα τον χρόνο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποια αντίρρηση αρχής ως προς την τεχνολογία, δήλωσε: «Είμαι απολύτως πρόθυμος και χαίρομαι να μάθω», πρόσθεσε. «Θεωρώ ότι είναι και ηθικό μου καθήκον να τη χρησιμοποιήσω, ώστε να αποκτήσω προσωπική εμπειρία, και ελπίζω ότι θα με βοηθήσει στη δουλειά μου».

Μιλώντας στο περιθώριο της συνόδου κορυφής WELT AI Summit της Axel Springer στο Βερολίνο, ο Τσέρνι κάλεσε τους Ευρωπαίους πολιτικούς και τους επισκόπους να ανταποκριθούν καλύτερα μπροστά στις προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους που ενέχουν τα πρωτοποριακά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ξεφεύγουν από τον ανθρώπινο έλεγχο και εποπτεία.

«Θα πρέπει να υπάρξει διάλογος μεταξύ των επισκόπων και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ώστε να εκφραστεί η ανησυχία του πληθυσμού και να αντιμετωπιστεί το ζήτημα αυτό με διαφάνεια και δημιουργικότητα… Διαφορετικά, σε πέντε μήνες ή σε πέντε χρόνια από τώρα, θα πούμε: “Ω, ένιωθα ότι επρόκειτο να συμβεί μια καταστροφή, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα”».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πάπας Λέων όρισε τον Καναδό καρδινάλιο, ο οποίος γεννήθηκε στην Τσεχία, ως πρόεδρο της Επιτροπής του Βατικανού για την Τεχνητή Νοημοσύνη τον Μάιο, συντονίζοντας τις διάφορες διοικητικές υπηρεσίες του Βατικανού με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων της μηχανικής μάθησης στην ανθρωπότητα.

Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία εντείνει τη συμμετοχή της στις πρόσφατες συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Πάολο Μπενάντι, σύμβουλος του Βατικανού σε θέματα τεχνητής νοημοσύνης, συμμετείχε σε συνάντηση στελεχών του τεχνολογικού κλάδου που συγκάλεσε ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ στη Σκωτία την περασμένη εβδομάδα, με σκοπό τη συζήτηση των ευκαιριών και των κινδύνων που ενέχει η τεχνολογία αυτή.