Ο ακροδεξιός Μίλο Γιαννόπουλος κρατείται στη Λουιζιάνα από πράκτορες της ICE μέχρι να απελαθεί

Ο ακροδεξιός Μίλο Γιαννόπουλος έχει τεθεί υπό κράτηση από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) και αναμένει την απέλασή του.

Ο 41χρονος, πρώην συντάκτης του Breitbart News, πρώην υποστηρικτής του Τραμπ και άλλοτε πολιτικός συνεργάτης του ράπερ Κάνιε Γουέστ, κρατείται στη Λουιζιάνα, σύμφωνα με το μητρώο κρατουμένων της ICE, αναφέρει το BBC.

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Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (DHS) ανέφερε ότι «του επιβλήθηκε οριστική απόφαση απέλασης από δικαστή Μετανάστευσης στις 22 Ιουλίου, αφού δεν παρέστη στην ακροαματική διαδικασία για την υπόθεσή του». Παραμένει υπό κράτηση εν αναμονή της απέλασής του.

Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει τον εαυτό του «τον πιο φαντασμαγορικό υπερκακό του διαδικτύου». Οι επικριτές του τον κατηγορούν ότι προωθεί ρητορική μίσους.

Ποιος είναι ο Μίλο Γιαννόπουλος

Ο Γιαννόπουλος, ο οποίος μεγάλωσε στο Κεντ της νότιας Αγγλίας, συνελήφθη στις 27 Αυγούστου, μετά την άφιξή του στο αεροδρόμιο της Νέας Ορλεάνης. Είχε ταξιδέψει στις ΗΠΑ τον Μάιο του 2019 και «επέλεξε να παραμείνει στη χώρα παραβιάζοντας τους νόμους μας», δήλωσε το DHS.

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Μάιλο Γιαννόπουλος / Department of Homeland Security/Handout via REUTERS

Στην ανακοίνωσή του, το DHS αναφέρθηκε στον 41χρονο ως «παράνομο αλλοδαπό από το Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Μίλο Γιαννόπουλος ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, ενώ εκείνη τη χρονιά ήταν κεντρικός ομιλητής σε εκδήλωση με την ονομασία «Gays for Trump», στο περιθώριο του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών.

Έχει έκτοτε εξελιχθεί σε επικριτή του Τραμπ, εξακολουθεί όμως να εκφράζει την υποστήριξή του στην ατζέντα του Ρεπουμπλικανού προέδρου. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους έγραψε στην πλατφόρμα X ότι ο Τραμπ «έχει χάσει τον δρόμο του, έχοντας εξαγοραστεί από ξένα συμφέροντα».

Ο Μίλο Γιαννόπουλος έχει προκαλέσει επανειλημμένα αντιδράσεις με τις δηλώσεις του για τα τρανς άτομα, τους μουσουλμάνους, το κίνημα Black Lives Matter, τις φεμινίστριες και τους ομοφυλόφιλους, παρότι ο ίδιος είχε δηλώσει ομοφυλόφιλος. Πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως «πρώην ομοφυλόφιλος».

Το 2020, βοήθησε τον Κάνιε Γουέστ στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την προεδρία των ΗΠΑ. Εργάστηκε επίσης για τη Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτή, η οποία ήρθε σε ρήξη με τον Trump και εξελίχθηκε σε σφοδρή επικριτή του, προτού παραιτηθεί από το αξίωμά της.