Μινεάπολη: Άνδρας «ψέκασε» με αγνωστο υγρό δημοκρατική βουλευτή την ώρα που επέκρινε την ICE – Δείτε βίντεο

Η Δημοκρατική βουλευτής των ΗΠΑ, Ίλχαν Όμαρ διέκοψε την ομιλία της σε εκδήλωση στη Μινεάπολη, όταν ένας άνδρας από το ακροατήριο της πέταξε μικρή ποσότητα άγνωστου υγρού με σύριγγα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν, φαίνεται ένας άνδρας να πλησιάζει την βουλευτή των ΗΠΑ, την ώρα που μιλούσε στο βήμα και να τη ψεκάζει με υγρό. Αμέσως ένας άνδρας της ασφάλειας τον ακινητοποίησε και τον έριξε στο έδαφος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Ίλχαν Όμαρ έκανε λίγα βήματα προς το μέρος του με το χέρι σηκωμένο, πριν ο δράστης συλληφθεί, και μετά από ένα σύντομο διάλειμμα συνέχισε κανονικά την ομιλία της.

Σύμφωνα με το γραφείο της, η βουλευτής δεν τραυματίστηκε και είναι καλά στην υγεία της. Παρά το περιστατικό, συνέχισε κανονικά την ομιλία της, τονίζοντας πως δεν θα επιτρέψει σε τέτοιες ενέργειες να τη φοβίσουν.

NEW — Rep. Ilhan Omar was just charged by a man at a town hall event in Minneapolis. Crowd says he “sprayed her” with something.



You can hear Omar demand to continue the town hall — and she’s back to speaking now from the podium. pic.twitter.com/4OpSWHo0Z9 ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ January 28, 2026

Η ομιλία πραγματοποιούνταν σε μια περίοδο έντασης στη Μινεάπολη, λόγω επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης και διαδηλώσεων.

Η Ίλχαν Όμαρ είναι γνωστή για τις επικριτικές της θέσεις απέναντι στην κυβέρνηση και αποτελεί συχνά στόχο επιθέσεων από τη δεξιά και τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η Ομάρ επέκρινε την ICE και την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ όταν ο άνδρας της επιτέθηκε και της ζήτησε να παραιτηθεί μετά τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυροβολισμούς στη Μινεάπολη τις τελευταίες εβδομάδες κατά τη διάρκεια της ενίσχυσης της μεταναστευτικής νομοθεσίας από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η ICE δεν μπορεί να μεταρρυθμιστεί, δεν μπορεί να αποκατασταθεί, πρέπει να την καταργήσουμε οριστικά. Και η υπουργός, Κρίστι Νόεμ, πρέπει να παραιτηθεί ή να παραπεμφθεί», δήλωσε η Όμαρ, καθώς το πλήθος στην αίθουσα χειροκροτούσε.

Στη συνέχεια, ο άντρας όρμησε προς το μέρος της και την ψέκασε με το υγρό λέγοντας: «ΕΣΥ πρέπει να παραιτηθείς».

Η κ. Όμαρ, με καταγωγή από τη Σομαλία, είναι εδώ και καιρό αγαπημένος στόχος της αμερικανικής δεξιάς και ειδικά του προέδρου Τραμπ.

Ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αναφέρθηκε στην πολιτικό ξανά την Τρίτη 27.01.2026, σε ομιλία του στην Άιοβα. «Κατάγεται από μια χώρα που είναι αληθινή καταστροφή, δεν είναι καν χώρα, ειλικρινά», πέταξε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναφέρεται μειωτικά εδώ και μήνες στη Σομαλία και στους μετανάστες από τη χώρα, στους οποίους επιφύλαξε τη φράση «δεν τους θέλουμε στη χώρα μας».