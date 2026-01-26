Μινεάπολη: Η οργή του Κλίντον μετά τη νέα δολοφονία από πράκτορες του ICE – «Μας είπε ψέματα»

Αμερικανικός «εμφύλιος» έχει προκύψει μεταξύ πρώην προέδρων όπως ο Μπιλ Κλίντον αλλά και του Ντόναλντ Τραμπ, για το νέο περιστατικό βίας των πρακτόρων του ICE στη Μινεσότα.

Ο θάνατος του νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι ήταν η δεύτερη περίπτωση μέσα σε αυτόν τον μήνα όπου κάτοικος της Μινεάπολης σκοτώνεται από ομοσπονδιακούς πράκτορες, γεγονός που εντείνει την οργή για την αυστηρή μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Μπιλ Κλίντον, πήρε τη σκυτάλη από τον Μπαράκ Ομπάμα και με μία ανάρτησή του, καλεί τους αμερικανούς να «υψώσουν τη φωνή τους»

Οι ομοσπονδιακές αρχές αρνούνται να δώσουν κρίσιμες λεπτομέρειες που να στηρίζουν τον ισχυρισμό τους ότι ο πράκτορας πυροβόλησε τον Πρέτι σε αυτοάμυνα. Την ίδια ώρα, μαρτυρίες αυτοπτών και βίντεο ρίχνουν νέο φως στο περιστατικό, ενώ τουλάχιστον δύο από τους εμπλεκόμενους πράκτορες φαίνεται πως φορούσαν κάμερες σώματος, κάτι που σημαίνει ότι ενδέχεται να υπάρχει και άλλο υλικό που δεν έχει δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα.

Η πολιτική αναταραχή στις ΗΠΑ, είναι δεδομένη. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέδωσε το συμβάν σε πολιτικές των Δημοκρατικών, ενώ πρώην πρόεδροι στέλνουν το δικό τους αγανακτισμένο μήνυμα για το περιστατικό. Βουλευτές, ακόμη και από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, ζητούν να διεξαχθεί έρευνα. Παράλληλα, ο επικεφαλής της Συνοριοφυλακής, Γκρέγκορι Μποβίνο, ήρθε σε αντιπαράθεση με επικριτές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι «η επίθεση κατά των αρχών δεν είναι δικαίωμα, όσο κι αν κάποιοι θα ήθελαν να είναι».

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον κάλεσε τους Αμερικανούς «να ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή τους»

Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Μπιλ Κλίντον κάλεσε χθες Κυριακή τους Αμερικανούς να «ορθώσουν το ανάστημά τους» και να «υψώσουν τη φωνή» τους, καταγγέλλοντας τις «φρικιαστικές σκηνές» που εκτυλίχτηκαν στη Μινεάπολη, όπου δύο Αμερικανοί σκοτώθηκαν από πυρά αστυνομικών.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μπιλ Κλίντον

«Η δήλωσή μου για τις φρικτές σκηνές που εκτυλίσσονται στη Μινεάπολη και σε όλη την Αμερική

25 Ιανουαρίου 2026

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε φρικτές εικόνες να εκτυλίσσονται στη Μινεάπολη και σε άλλες κοινότητες, πράγματα που ποτέ δεν πίστευα ότι θα μπορούσαν να συμβούν στην Αμερική. Άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχουν συλληφθεί μέσα από τα σπίτια τους, τους χώρους εργασίας τους και από τον δρόμο, από μασκοφόρους ομοσπονδιακούς πράκτορες. Ειρηνικοί διαδηλωτές και πολίτες που ασκούσαν το συνταγματικό τους δικαίωμα να παρακολουθούν και να καταγράφουν τη δράση των αρχών έχουν συλληφθεί, ξυλοκοπηθεί, δεχτεί δακρυγόνα και, το πιο σοκαριστικό, στις περιπτώσεις της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, πυροβολήθηκαν και σκοτώθηκαν.

Όλα αυτά είναι απαράδεκτα και θα έπρεπε να είχαν αποφευχθεί. Για να γίνουν τα πράγματα ακόμη χειρότερα, σε κάθε βήμα οι υπεύθυνοι μας είπαν ψέματα, μας ζήτησαν να μην πιστέψουμε όσα βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια και προώθησαν όλο και πιο επιθετικές και προκλητικές τακτικές, ακόμη και παρεμποδίζοντας έρευνες από τις τοπικές αρχές.

Στη διάρκεια μιας ζωής, υπάρχουν μόνο λίγες στιγμές όπου οι αποφάσεις που παίρνουμε και οι πράξεις που κάνουμε διαμορφώνουν την ιστορία για πολλά χρόνια. Αυτή είναι μία από αυτές. Αν παραδώσουμε τις ελευθερίες μας μετά από 250 χρόνια, ίσως να μην τις ξανακερδίσουμε ποτέ.

Εναπόκειται σε όλους όσοι πιστεύουμε στην υπόσχεση της αμερικανικής δημοκρατίας να σταθούμε όρθιοι, να υψώσουμε τη φωνή μας και να δείξουμε ότι η χώρα μας εξακολουθεί να ανήκει στον λαό».

Over the course of a lifetime, we face only a few moments where the decisions we make and the actions we take will shape our history for years to come. This is one of them. pic.twitter.com/fr4TclLBZd — Bill Clinton (@BillClinton) January 25, 2026

Πυρά Τραμπ στους δημοκρατικούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέρριψε χθες Κυριακή 25.01.2026 την ευθύνη για τους θανάτους δυο Αμερικανών, που σκοτώθηκαν από πυρά πρακτόρων της αστυνομίας μετανάστευσης στη Μινεάπολη, στους δημοκρατικούς ηγέτες πόλεων και πολιτειών που αρνούνται να συμμορφωθούν προς την πολιτική πάταξης της μετανάστευσης την οποία εφαρμόζει.

«Με τραγικό τρόπο, δυο αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας αυτού του χάους που προκαλείται από τους δημοκρατικούς», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ μέσω Truth Social.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, ο 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επεισοδίων, ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο των συγκρούσεων. Το θύμα ταυτοποιήθηκε ως Άλεξ Πρέτι, Αμερικανός πολίτης, νοσηλευτής και αθλητής, με πολυετή προσφορά στο νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης, όπου φρόντιζε βαριά τραυματισμένους και σοβαρά ασθενείς πρώην στρατιωτικούς.

Συνάδελφοί του μιλούν για έναν άνθρωπο με βαθιά ενσυναίσθηση και υψηλό αίσθημα ευθύνης. «Ήταν νοσηλευτής ΜΕΘ, αφοσιωμένος στους βετεράνους και στους ασθενείς του. Ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος και δεν άξιζε σε καμία περίπτωση να χάσει τη ζωή του», ανέφερε στη Daily Mail η συνάδελφός του, Ρουθ Άνγουεϊ.

Ο Άλεξ Πρέτι βρισκόταν ανάμεσα στους διαδηλωτές στη μεγαλύτερη πόλη της Μινεσότα, όπου οι αντιπαραθέσεις μεταξύ πολιτών και πρακτόρων της ICE έχουν ενταθεί δραματικά τις τελευταίες ημέρες.

Οι διαδηλώσεις πυροδοτήθηκαν τόσο από τον θάνατο μιας 37χρονης γυναίκας πριν από δύο εβδομάδες, όσο και από τη συνεχή και μαζική παρουσία ομοσπονδιακών πρακτόρων που πραγματοποιούν αυστηρούς ελέγχους, στο πλαίσιο της σκληρής μεταναστευτικής πολιτικής που στηρίζει ανοιχτά η κυβέρνηση Τραμπ.