Μινεάπολη: Με κάμερες πλέον οι αστυνομικοί της ICE μετά τις δύο δολοφονίες

Πρόκειται για μια απόφαση που ανταποκρίνεται σε μια από τις απαιτήσεις των δημοκρατικών για να αρθεί η μερική δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους
Αστυνομικοί της ICE
Μετά τα τελευταία γεγονότα στη Μινεάπολη των ΗΠΑ με τις δύο δολοφονίες πολιτών, υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ Νόεμ υπόσχεται ότι όλοι οι αστυνομικοί της θα φορούν στο εξής κάμερες

Όλοι οι ομοσπονδιακοί πράκτορες που αναφέρονται στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας θα είναι σύντομα εφοδιασμένοι με κάμερες που θα φορούν πάνω τους, αρχικά στη Μινεάπολη και κατόπιν στις υπόλοιπες ΗΠΑ, ανήγγειλε χθες Δευτέρα η υπουργός Κρίστι Νόεμ, απόφαση που ανταποκρίνεται σε μια από τις απαιτήσεις των δημοκρατικών για να αρθεί η μερική δημοσιονομική παράλυση του ομοσπονδιακού κράτους.

Μετά τον θάνατο δεύτερου διαδηλωτή εναντίον των μαζικών συλλήψεων μεταναστών στη Μινεάπολη από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων, οι ΗΠΑ εισήλθαν την περασμένη εβδομάδα σε κατάσταση δημοσιονομικής παράλυσης, με τους δημοκρατικούς στο Κογκρέσο να αξιώνουν μεταρρυθμίσεις στον τρόπο δράσης των υπηρεσιών επιβολής του νόμου για να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό του υπουργείου.

Μεταξύ άλλων ζητούν οι ομοσπονδιακοί αστυνομικοί να φορούν κάμερες όταν επιχειρούν, να απαγορευτεί να καλύπτουν τα πρόσωπά τους και να έχουν στα χέρια ένταλμα της δικαιοσύνης πριν από οποιαδήποτε σύλληψη μετανάστη.

«Μόλις μίλησα με τον Τομ Χόμαν και τους επικεφαλής της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) και της αστυνομίας συνόρων (CBP)», ανέφερε η υπουργός Νόεμ μέσω X, καθώς ο κ. Χόμαν, ο επιλεγόμενος «τσάρος» στον οποίο έχει ανατεθεί η επίβλεψη της πολιτικής μαζικών απελάσεων μεταναστών, στάλθηκε από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στη μεγαλούπολη του αμερικανικού Βορρά στο πλαίσιο εγχειρήματος για να αποκατασταθεί η τάξη και η ηρεμία.

Με άμεση ισχύ, διανέμουμε σωματικές κάμερες σε όλους τους πράκτορες στο πεδίο στη Μινεάπολη. Μόλις γίνει διαθέσιμη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα για τις σωματικές κάμερες θα επεκταθεί σε εθνική κλίμακα», έγραψε η υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί «γρήγορα» στην υπόλοιπη χώρα.

Χαρακτηρίζοντας τη σημερινή κυβέρνηση «την πιο διαφανή» στην αμερικανική «ιστορία», δεν παρέλειψε να «ευχαριστήσει» τον πρόεδρο Τραμπ.

Η Μινεάπολη παραμένει σε κατάσταση σοκ μετά τον θάνατο του νοσοκόμου Άλεξ Πρέτι την 24η Ιανουαρίου, μερικές εβδομάδες έπειτα από εκείνον της Ρενέ Γκουντ, την 7η Ιανουαρίου, από σφαίρες ομοσπονδιακών αστυνομικών.

