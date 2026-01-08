Μινεάπολη: Οργή και διαδηλώσεις για τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης από πράκτορα της ICE – «Νόμιμη άμυνα» λέει ο Τραμπ

Οργή και αγανάκτηση για τον θανάσιμο πυροβολισμό που δέχθηκε η 37χρονη στη Μινεάπολη από πράκτορα της ICE, την Τετάρτη (07.01.2026) κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Το θύμα προσπάθησε να αποφύγει τους πράκτορες, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό της με αποτέλεσμα να πυροβοληθεί και ξεψυχήσει στο σημείο.

Από τη στιγμή που η γυναίκα έπεσε νεκρή, η Μινεάπολη μετατράπηκε σε «πεδίο μάχης» με διαδηλωτές να ουρλιάζουν για τον «άσκοπο» πυροβολισμό και τον θάνατό της, και τις αρχές να προσπαθούν να κατευνάσουν το οργισμένο πλήθος. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο σημείο για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο σημείο όπου σκοτώθηκε η 37χρονη.

Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το εν λόγω περιστατικό ως «νόμιμη άμυνα», ενώ Δημοκρατικοί και άλλοι αμφισβήτησαν την συγκεκριμένη δήλωση, λόγω του βίντεο ντοκουμέντου που καταγράφει τον θάνατό της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE), κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη Μινεάπολη, με την εμπλοκή 2.000 αστυνομικών, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς».

Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας να τους σκοτώσει, είναι ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα social media, δείχνει τους αστυνομικούς να κατευθύνονται προς το SUV, σε χιονισμένο δρόμο.

BREAKING: Footage shows the moment a woman was shot by an ICE officer in Minneapolis.



DHS Secretary Kristi Noem has made the following statement:



“It was an act of domestic terrorism. What happened was our ICE officers were out in enforcement action. They got stuck in the snow… pic.twitter.com/uiq5hyE5bP — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

In a new post, President Trump is absolving ICE agents for shooting and killing a U.S. citizen in Minneapolis.



His evidence?



A slowed down version of the clip in this post.



It does not absolve the agent. pic.twitter.com/hgehRzPLuD —(@yashar) January 7, 2026

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, φαίνεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

Can’t sleep. Everyone is upset about Minneapolis. My eldest son just sent me photos/videos from the vigil for Renee (he lives there). pic.twitter.com/SL70JLaXVH — Claude Taylor (@TrueFactsStated) January 8, 2026

Ποια ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ

Η μητέρα της, Ντόνα Γκάνγκερ, δήλωσε στην εφημερίδα Minnesota Star Tribune ότι η Γκουντ ζούσε με τον σύντροφό της στη Μινεάπολη και ήταν μια συμπονετική γυναίκα που «φρόντιζε ανθρώπους σε όλη της τη ζωή».

«Ήταν στοργική, επιεικής και στοργική», είπε Γκάνγκερ στην εφημερίδα.

«Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Το θύμα ήταν μητέρα ενός 6χρονου παιδιού.

Ένα GoFundMe αναφέρει ότι τα χρήματα που δωρίστηκαν θα διατεθούν στη σύζυγο και τον γιο της «καθώς παλεύουν με την οδυνηρή απώλεια της συζύγου και της μητέρας τους». Περιγράφει την ον Γκουντ ως «αγνή ηλιοφάνεια, αγνή αγάπη».

Στον λογαριασμό της στο Instagram , η Γκουντ περιγράφει τον εαυτό της ως «ποιήτρια και συγγραφέα και σύζυγο και μητέρα και (υβριστική) κιθαρίστα από το Κολοράντο» που «βίωνε τη Μινεάπολη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μινεάπολης ανέφερε σε ανακοίνωσή του στο NPR ότι η Γκουντ «φρόντιζε τους γείτονές της» όταν συνέβη η αντιπαράθεση.

Ο βουλευτής της Μινεσότα, Ιλχάν Ομάρ, περιέγραψε τον Γκουντ ως «νομικό παρατηρητή».

Οι νομικοί παρατηρητές συχνά παρακολουθούν τις αστυνομικές ενέργειες για να καταγράφουν και να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των αρχών επιβολής του νόμου – μια κοινή πρακτική που χρησιμοποιούνταν από ακτιβιστές από τους Μαύρους Πάνθηρες τη δεκαετία του 1960 και του 1970 έως τη Βόρεια Ιρλανδία κατά τη διάρκεια των Ταραχών.

«Μηχανή προπαγάνδας»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

«Φοβόμασταν πως θα ερχόταν αυτή η στιγμή από την έναρξη» των επιχειρήσεων της ICE στην πόλη, συνέχισε, προσθέτοντας πως έχει «ένα μήνυμα» για τα μέλη της: «ξεκουμπιστείτε από τη Μινεάπολη!».

«Είδα το βίντεο. Μην πιστεύετε αυτή τη μηχανή προπαγάνδας», τόνισε ο δημοκρατικός κυβερνήτης Τιμ Γουόλς, ο υποψήφιος αντιπρόεδρος στο ψηφοδέλτιο της παράταξης μαζί με την ατυχήσασα υποψήφια για την προεδρία Κάμαλα Χάρις στις εκλογές του 2024.

«Η πολιτεία (σ.σ. Μινεσότα) θα εγγυηθεί πως θα υπάρξει πλήρης, δίκαιη και ταχεία έρευνα για να εξασφαλιστεί λογοδοσία και δικαιοσύνη», πρόσθεσε.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

«Η κατάσταση μελετάται, στο σύνολό της, αλλά ο λόγος που καταγράφονται αυτά τα συμβάντα είναι ότι η ριζοσπαστική αριστερά απειλεί, επιτίθεται και στοχοποιεί τις δυνάμεις της τάξης μας και τα μέλη της αστυνομίας μετανάστευσης σε καθημερινή βάση», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η υπουργός Εσωτερικής Ασφαλείας Κρίστι Νόεμ είπε πως το θύμα «παρακολουθούσε (την αστυνομία) και εμπόδιζε τη δουλειά της καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας».

Πρόσθεσε ότι ο αστυνομικός της ICE που άνοιξε πυρ είχε χτυπηθεί τον Ιούνιο από όχημα που «τον έσυρε για αρκετά μέτρα».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει βάλει στο επίκεντρο της εσωτερικής πολιτικής της κυβέρνησής του, την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης.

Η ICE κάνει εκστρατεία προσλήψεων το καλοκαίρι, αποκτώντας περίπου 10.000 νέα μέλη, κάτι που προκάλεσε ανησυχίες για την έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας τους.

Αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ, δαπανήθηκαν κάπου 70 εκατομμύρια δολάρια για την ομοσπονδιακή αστυνομική υπηρεσία αυτή, ιδίως για «ελαφριά όπλα, πυρομαχικά και αξεσουάρ».

Επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες έχουν σκοτωθεί άνθρωποι, ιδίως προσπαθώντας να αποφύγουν ελέγχους.