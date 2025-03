Μήνυμα ισχύος από τον Μαρκ Κάρνεϊ στον Τραμπ: Επιλέγει Ευρώπη κι όχι τις ΗΠΑ στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό

Η Ευρώπη στο επίκεντρο. Αυτό το μήνυμα στέλνει ο νέος πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ επιλέγοντας την Ευρώπη και όχι τις ΗΠΑ για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, όπου επισκέπτεται τη Γαλλία και τη Βρετανία.

Ο νέος Πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Καρνέι, έφτασε στο Παρίσι πριν μεταβεί στο Λονδίνο τη Δευτέρα (17.03.2025) για το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό και εν μέσω τεταμένου κλίματος με τις ΗΠΑ επιδιώκοντας κάτι περισσότερο από συμβολική υποστήριξη. Θέλει μία ισχυρή στήριξη από τους συμμάχους του, τονίζει σε ανάλυσή του το BBC.

Οι επισκέψεις αυτές αποσκοπούν «να ενισχύσουμε τους εμπορικούς και στρατιωτικούς μας δεσμούς με δύο από τους πιο σταθερούς και πιο αξιόπιστους εταίρους μας», σημείωσε ο Κάρνεϊ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σαββατοκύριακο, την ώρα που οι απειλές που διατυπώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο κυριαρχούν στην καναδική πολιτική ζωή για εβδομάδες.

Ο Καναδάς, όπως και η Ευρώπη, βρίσκεται στο στόχαστρο μιας σειράς σκληρών αμερικανικών δασμών, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει σαφώς να εννοηθεί ότι θέλει να επιβάλει την κυριαρχία του στον βόρειο γείτονά του.

«Εκτιμούμε όλες τις συμβολικές χειρονομίες, αλλά χρειαζόμαστε μεγαλύτερη δημόσια υποστήριξη», δήλωσε ένας Καναδός αξιωματούχος, με τόνο που πρόδιδε τη νευρική δυσπιστία των περισσότερων Καναδών – καθώς ο Τραμπ δεν αστειεύεται όταν αποκαλεί τον Καναδά «την 51η πολιτεία των ΗΠΑ».

Το μήνυμα από την Οτάβα σχετικά με το ταξίδι του Κάρνεϊ τονίζει τις βασικές του προτεραιότητες – την οικονομία και την ενίσχυση της ασφάλειας. Αυτοί οι τομείς είναι στο… DNA του για τον ίδιο, καθώς έχει διατελέσει επικεφαλής των κεντρικών τραπεζών τόσο στον Καναδά όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε δήλωσή του, το γραφείο του ανέφερε ότι η επίσκεψη αποσκοπεί «στην ενίσχυση δύο από τις πιο στενές και μακροχρόνιες οικονομικές και στρατιωτικές συμμαχίες μας».

Το πρόγραμμά του έχει έντονο συμβολισμό. Ο Καρνέι το αποκάλυψε την Παρασκευή (14.03.2025) στην πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, αναφερόμενος στις ρίζες της χώρας του. Εξήρε «το θαύμα μιας χώρας που χτίστηκε πάνω στο θεμέλιο τριών λαών: των Ιθαγενών, των Γάλλων και των Βρετανών».

Έτσι, υπάρχει και ένας τρίτος σταθμός σε αυτή τη γρήγορη περιοδεία – η Ικαλούιτ, πρωτεύουσα της βορειότερης επικράτειας του Καναδά, του Νούναβουτ, πατρίδα των Ινουίτ. Αυτή η στάση, όπως επισημαίνεται στη δήλωσή του, γίνεται για να «επαναβεβαιωθεί η ασφάλεια και η κυριαρχία του Καναδά στην Αρκτική».

Η επιβλητική αρκτική και βόρεια έκταση αποτελεί το 40% της συνολικής επιφάνειας της δεύτερης μεγαλύτερης χώρας στον κόσμο. Η προστασία της αποτελεί κρίσιμο ζήτημα για τον Καναδά, τη στιγμή που ο ανταγωνισμός των παγκόσμιων δυνάμεων στην Αρκτική κορυφώνεται, με τις ΗΠΑ, τη Ρωσία, την Κίνα και άλλες χώρες να εμπλέκονται – πρόκειται για τον «ψυχρό πόλεμο όλων των ψυχρών πολέμων».

