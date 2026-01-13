Ο Τραμπ εξετάζει χτυπήματα κατά του Ιράν: Στο στόχαστρο το πυρηνικό πρόγραμμα και οι δυνάμεις ασφαλείας

Χτυπήματα κατά του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης ή των βαλλιστικών πυραύλων της, εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ θέλοντας να σφίξει τον κλοιό γύρω από το Ιράν, ως μία προσπάθεια να αποτρέψει τις αρχές να σκοτώσουν περισσότερους διαδηλωτές. Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 640 νεκροί με ΜΚΟ να κάνουν λόγο για περισσότερα θύματα.

Το Πεντάγωνο παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ τις επιλογές του, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Πέρα από το πυρηνικό πρόγραμμα και τους βαλλιστικούς πυραύλους του Ιράν, παρουσιάστηκαν προτάσεις και για κυβερνοεπίθεση ή επίθεση κατά των υπηρεσιών ασφαλείας της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, η επίθεση θα μπορούσε να στοχεύει περιοχές στην Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων στόχων που σχετίζονται με τις εγχώριες δυνάμεις ασφαλείας ή της κρατικά υποστηριζόμενης πολιτοφυλακής Μπασίτζ. Αμερικανοί αξιωματούχοι τις θεωρούν υπεύθυνες για τις αιματηρές επιθέσεις κατά των διαδηλωτών.

Μια αμερικανική επίθεση θα είχε στόχο να στείλει μήνυμα στον Αγιατολάχ για τις μαζικές δολοφονίες και δεν αποσκοπεί στην άμεση ανατροπή της κυβέρνησης, ξεκαθάρισαν αξιωματούχοι.

«Οποιαδήποτε επίθεση απέχει τουλάχιστον μερικές ημέρες και θα μπορούσε να προκαλέσει αντίποινα από το Ιράν», ανέφερε ο αξιωματούχος. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προγραμματισμένη ενημέρωση για τις επιλογές του την Τρίτη.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε ότι οι αεροπορικές επιδρομές είναι «μία από τις πολλές επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι», αλλά ότι «η διπλωματία είναι πάντα η πρώτη επιλογή για τον πρόεδρο».

«Αυτό που ακούτε δημόσια από το ιρανικό καθεστώς είναι πολύ διαφορετικό από τα μηνύματα που λαμβάνει η κυβέρνηση ιδιωτικά. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος ενδιαφέρεται να εξερευνήσει αυτά τα μηνύματα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι φαίνεται πως το Ιράν έχει ξεπεράσει την «κόκκινη γραμμή» του, αφού είπε πως θα επέμβει για να προστατεύσει τους διαδηλωτές αν η ιρανική κυβέρνηση χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εναντίον τους.

«Φαίνεται πως σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι που δεν έπρεπε να σκοτωθούν. Είναι βίαιοι, μπορείτε να τους πείτε ηγέτες, δεν ξέρω αν είναι ηγέτες. Υποθέτω ότι κυβερνούν με βία. Αλλά το εξετάζουμε πολύ σοβαρά, το στρατιωτικό επιτελείο το εξετάζει. Και υπάρχουν μερικές επιλογές», συνέχισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ξανά το Ιράν ενώ αποκάλυψε μέσω του Truth Social όταν οι ΗΠΑ επιβάλλουν δασμό 25% σε οποιαδήποτε χώρα έχει δοσοληψίες με το Ιράν.

Ινδία, Τουρκία και χώρες της Μέσης Ανατολής θα μπορούσαν να επηρεαστούν, όπως και η Κίνα, ο μεγαλύτερος αγοραστής ιρανικού πετρελαίου. Ωστόσο, ο Τραμπ και ο Σι Τζινπίνγκ συμφώνησαν σε ανακωχή πέρυσι το φθινόπωρο στον εμπορικό πόλεμο, και ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να διατηρήσει σταθερές σχέσεις ώστε η προγραμματισμένη σύνοδος του Απριλίου στο Πεκίνο να παραμείνει στον δρόμο της.

Η ιρανική κυβέρνηση έχει καταφέρει να βυθίσει την χώρα σε μπλακ άουτ, ρίχνοντας το internet αλλά και το σύστημα τηλεπικοινωνιών. Η Λέβιτ είπε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από τον Έλον Μασκ να εξετάσει αν η εταιρεία του SpaceX μπορεί να παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο στους Ιρανούς μέσω του δορυφορικού δικτύου Starlink.

Τη Δευτέρα, Ιρανοί αξιωματούχοι φάνηκαν να μετριάζουν ορισμένα από τα αντι-αμερικανικά τους μηνύματα, δηλώνοντας ότι είναι έτοιμοι να μιλήσουν ξανά με την κυβέρνηση Τραμπ.

«Δεν αναζητούμε πόλεμο, αλλά είμαστε προετοιμασμένοι για πόλεμο», είπε ο υπουργός Εξωτερικών Άμπας Αραγκτσί σε συνέδριο ξένων πρεσβευτών στην Τεχεράνη, που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Είμαστε επίσης έτοιμοι για διαπραγματεύσεις, αλλά διαπραγματεύσεις που είναι δίκαιες, με ίσα δικαιώματα και αμοιβαίο σεβασμό», πρόσθεσε.

Το Ιράν δήλωσε επίσης ότι οι δίαυλοι επικοινωνίας είναι ανοικτοί μεταξύ του Άμπας Αραγκτσί και του Στιβ Γουίτκοφ, κορυφαίου απεσταλμένου του Τραμπ που ηγήθηκε των αμερικανο-ιρανικών συνομιλιών την περασμένη άνοιξη.

«Το Ιράν δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά δεν θα συμμετάσχει σε μονομερείς διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα.

Ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι το Ιράν προσπαθεί να καθυστερήσει μια αμερικανική επίθεση αντί να επιδιώξει ειλικρινά διπλωματία, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους.

Δεν είναι σαφές σε ποια θέματα η ιρανική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ. Οι δύο χώρες προχώρησαν σε συνομιλίες την περασμένη άνοιξη για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, το οποίο οι ηγέτες της χώρας λένε ότι προορίζεται για πολιτική χρήση. Ωστόσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πυρηνικών κεφαλών.

Η νέα διπλωματική προσέγγιση του Ιράν έρχεται σε μια στιγμή που η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ίσως την μεγαλύτερη κρίση των τελευταίων ετών.

Ο ανώτατος ηγέτης, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και οι σύμμαχοί του προσπαθούν να καταστείλουν μαζικές διαδηλώσεις που εξαπλώθηκαν σε όλη τη χώρα. Ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω δυσαρέσκειας με την οικονομία και την κρίση του νομίσματος, αλλά ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα χρόνιων κοινωνικών αντιδράσεων κατά της κυβέρνησης. Οι διαδηλωτές ζητούν σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς, και ενώ κορυφαίοι αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων, δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν την εξουσία.

Οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, εξοπλισμένες με όπλα δακρυγόνων και όπλα, πυροβολούν σε πλήθη, και βίντεο με πυροβολισμούς και διαδηλωτές που φωνάζουν έχουν κυκλοφορήσει ευρέως, σύμφωνα με ανάλυση των New York Times. Οι δυνάμεις έχουν σκοτώσει δεκάδες Ιρανούς πολίτες και έχουν τραυματίσει πολλούς περισσότερους, σύμφωνα με εκτιμήσεις οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.