Μήνυμα Χαμενεΐ: Συγχαρητήρια για τη νίκη επί των σιωνιστών – Οι ΗΠΑ δεν πέτυχαν τίποτα από τον πόλεμο

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο πρώτο του μήνυμα από τότε που οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την κατάπαυση του πυρός μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ έδωσε «τα συγχαρητήριά του στο Ιράν για τη νίκη επί του απατηλού σιωνιστικού καθεστώτος».

«Παρά όλο τον θόρυβο και τους ισχυρισμούς του, το σιωνιστικό καθεστώς σχεδόν συνετρίβη κάτω από τα χτυπήματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας» ανέφερε στο μήνυμά του ο 86χρονος ανώτατος ηγέτης Αλί Χαμενεΐ με ανάρτηση στο Χ. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει προαναγγείλει ότι θα δημοσιεύσει και βίντεο με μήνυμά του.

With all that commotion and all those claims, the Zionist regime was practically knocked out and crushed under the blows of the Islamic Republic.

Σε μήνυμά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, πανηγύρισε για τη στάση της Τεχεράνης απέναντι στις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι ο ιρανικός λαός κατήγαγε «νίκη» απέναντι στον αμερικανικό στρατό.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πέτυχαν κανένα στρατηγικό αποτέλεσμα από αυτόν τον πόλεμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 86χρονος.

My congratulations on our dear Iran’s victory over the US regime. The US regime entered the war directly because it felt that if it didn’t, the Zionist regime would be completely destroyed. It entered the war in an effort to save that regime but achieved nothing.