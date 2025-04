Μίσιγκαν: Δημιούργησαν ανθρώπινη αλυσίδα και μετέφεραν 9.100 βιβλία μέσα σε δύο ώρες

Τις δυνάμεις τους ένωσαν οι κάτοικοι της μικρής πόλης Τσέλσι του Μίτσιγκαν μεταφέροντας 9000 βιβλία σε μια συγκινητική στιγμή αλληλεγγύης.

Περίπου 300 κάτοικοι από το Τσέλσι του Μίτσιγκαν δημιουργήσαν μια ανθρώπινη αλυσίδα μεταφέροντας 9.100 βιβλία από το παλιό στο νέο κατάστημα του αγαπημένου τοπικού βιβλιοπωλείου, Serendipity Books.

Οι εθελοντές σχημάτισαν δύο παράλληλες γραμμές κατά μήκος του πεζοδρομίου και με συντονισμένες κινήσεις μετέφεραν το ένα βιβλίο μετά το άλλο ξεκινώντας από τα γεμάτα ράφια του παλιού βιβλιοπωλείου στα άδεια του νέου χώρου, λίγα μόλις μέτρα πιο κάτω, στη γωνία της πολυσύχναστης Main Street.

«Ήταν ένας πρακτικός τρόπος για να μεταφέρουμε τα βιβλία, αλλά επίσης και ένας τρόπος για να συμμετάσχουν όλοι», δήλωσε, η ιδιοκτήτρια του καταστήματος από το 2017, Michelle Tuplin.

«Καθώς τα βιβλία περνούσαν από χέρι σε χέρι, ακούγονταν σχόλια «δεν το έχω διαβάσει αυτό» ή ‘αυτό είναι καλό’», συμπλήρωσε.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε όταν η ιδιοκτήτρια ανακοίνωσε την μετακόμιση τον Ιανουάριο.

«Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση στην πόλη. Πολλοί άνθρωποι ήθελαν να βοηθήσουν» ανέφερε.

Η μεταφορά των 9.100 βιβλίων στο νέο κατάστημα ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από δύο ώρες, την περασμένη Κυριακή. Η ιδιοκτήτρια τόνισε ότι αυτός ο χρόνος ήταν σημαντικά μικρότερος από αυτόν που θα απαιτούνταν, αν το βιβλιοπωλείο προσλάμβανε μια μεταφορική εταιρεία για να συσκευάσει, να μεταφέρει και στη συνέχεια να ξεπακετάρει τους χιλιάδες τίτλους. Μάλιστα η ομάδα τοποθέτησε τα βιβλία στα ράφια, με αλφαβητική σειρά.

