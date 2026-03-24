Μητέρα στη Γιούτα κατηγορείται ότι απήγαγε 11χρονο που έκανε bullying στον αυτιστικό γιο της μέχρι να ζητήσει συγγνώμη

Από την απαγωγή και τον εκφοβισμό της μητέρας ο 11χρονος υποφέρει από έντονο άγχος
Η 40χρονη που απήγαγε τον 11χρονο / Χ

Μια μητέρα στη Γιούτα των ΗΠΑ φέρεται να απήγαγε τον 11χρονο που εκφόβιζε τον αυτιστικό γιο της και να τον κράτησε στο σπίτι της μέχρι να ζητήσει συγγνώμη, ενώ στη συνέχεια τον απείλησε ότι ο σύζυγός της θα τον χτυπήσει.

Ο λόγος για τη Σάνον Τουφούγκα, 40 ετών, που κατηγορήθηκε για απαγωγή τη Δευτέρα 23.03.2026, αφού εντόπισε τον 11χρονο να κάνει ποδήλατο στη γειτονιά του στη Γιούτα, στις αρχές Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το KSL.com, το οποίο και απήγαγε.

Η Τουφούγκα «οδηγούσε ψάχνοντας» συγκεκριμένα το παιδί, το οποίο προσέγγισε και έβαλε στο αυτοκίνητό της χωρίς τη γνώση των γονιών του, ενώ στη συνέχεια το πήγε στο σπίτι της στο Πρόβο της Γιούτα και τον κρατούσε μέχρι να ζητήσει συγγνώμη από τον γιο της.

 

Μπορεί ο 11χρονος να ζήτησε συγγνώμη αμέσως όμως η περιπέτειά του δεν τελείωσε εκεί καθώς η μητέρα «τον απείλησε ότι ο σύζυγός της θα τον χτυπήσει» και του είπε ειρωνικά ότι «ήταν τυχερός που δεν τον πάτησε με το ποδήλατό του».

Τελικά, η γυναίκα επέστρεψε τον τρομοκρατημένο ανήλικο πίσω στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, το περιστατικό προκάλεσε «σοβαρή ψυχική αναστάτωση» στο παιδί, το οποίο πλέον υποφέρει από έντονο άγχος και έχει αναγκαστεί να αλλάξει σημαντικά την καθημερινότητά του.

Η Τουφούγκα κατηγορείται για απαγωγή ανηλίκου και κακοποίηση ανηλίκου σε επιβαρυμένη μορφή, κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα δεύτερου βαθμού. Αρχικά οι κατηγορίες ήταν πρώτου βαθμού, αλλά μειώθηκαν καθώς οι εισαγγελικές αρχές έκριναν ότι αυτό «εξυπηρετεί την απονομή της δικαιοσύνης».

Σύμφωνα με ανάρτησή της στο Facebook, ο γιος της βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού και δεχόταν bullying από τον 11χρονο.

Κόσμος
