Σε κώμα νοσηλεύεται ο 43χρονος άνδρας που πυροβόλησε και σκότωσε δύο αστυνομικούς μέσα στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου, ανέφεραν χθες Σάββατο (1.7.2023) οι Αρχές της Μολδαβίας, κάνοντας γνωστό ότι καταζητείται στο Τατζικιστάν για μια υπόθεση απαγωγής υπαλλήλου τράπεζας.

Όλα έγιναν την περασμένη Παρασκευή, όταν ο 43χρονος έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κισινάου από την Κωνσταντινούπολη και του απαγορεύτηκε η είσοδος στη Μολδαβία. Με συνοδεία αστυνομικών, πήγε ξανά στις αναχωρήσεις για να ξαναφύγει προς την Τουρκία.

Όμως, αιφνιδίασε έναν αστυνομικό, του άρπαξε το όπλο και άρχισε να πυροβολεί, σκοτώνοντας δύο άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας και τραυματίζοντας έναν πολίτη.

Ο υπηρεσιακός γενικός εισαγγελέας, Ίον Μουστεάτα, ανακοίνωσε ότι ο δράστης εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κωματώδη κατάσταση, μετά τον τραυματισμό του κατά την ανταλλαγή πυρών με αστυνομικούς στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Μολδαβίας.

#Moldova 🇲🇩: situation outside at the entrance to #Chisinau airport.



Travelers waiting by the side of the road with their luggage while police and firemen arrive. pic.twitter.com/Y8dqGDStTI