Μόναχο: Αυτός είναι ο 24χρονος Αφγανός bodybuilder που έπεσε με το αυτοκίνητό του σε πλήθος τραυματίζοντας 30 άτομα

Το πρόσωπο του Αφγανού bodybuilder, ο οποίος το πρωί της Πέμπτης 13 Φεβρουαρίου 2025 έριξε το αυτοκίνητο που οδηγούσε πάνω σε εκατοντάδες ανθρώπους στο κέντρο του Μονάχου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 30 άτομα κυκλοφόρησε στα social media.

Ο 24χρονος Farhad N. τραυμάτισε τουλάχιστον 30 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί δύο ετών, το οποίο νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, ρίχνοντας το Mini Cooper του πάνω στο πλήθος στο Μόναχο.

Ο Αφγανός αιτών άσυλο, που γεννήθηκε στην Καμπούλ το 2001, συνελήφθη στο σημείο αφού οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στο αυτοκίνητό του.

The Afghan attacker posted this just 6 days before the attack in Munich that injured at least 30 people.



Farhad N. had thousands of followers in TIkTok and Instagram before his accounts were deleted. pic.twitter.com/oDwQxiu87c