Μονή Σινά: Νέος αρχιμανδρίτης ο Συμεών Παπαδόπουλος – Διαδέχεται τον Δαμιανό

O Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής
Μονή Σινά
Μονή Σινά / ΑΠΕ ΜΠΕ

Ο Συμεών Παπαδόπουλος εξελέγη ως νέος αρχιμανδρίτης της Μονής Σινά στην Αίγυπτο, καθώς ορίστηκε ως ο διάδοχος του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού. 

Σημειώνεται πως ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε υποβάλει επίσημα την παραίτησή του από τη θέση του ηγουμένου της Μονής Σινά, μέσω επιστολής, ενώ για σήμερα Κυριακή (14.9.2025) είχε συγκληθεί Γενική Συνέλευση με μοναδικό θέμα την εκλογή νέου Ηγουμένου και Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθώ.

Ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός είχε παραιτηθεί την Παρασκευή μέσω επιστολής επίσημα από τη θέση του στη Μονή Σινά μετά από 52 χρόνια. «Με πλήρη συναίσθηση του τερματισμού της 52χρονης θητείας μου στο πηδάλιο της Μονής μας υποβάλλω ταπεινά την παραίτησή μου από Ηγούμενος και Αρχιεπίσκοπος Σινά» αναφέρει μεταξύ των άλλων στην επιστολή του.

