Κόσμος

Μωρό γεννήθηκε σε πτήση από την Τζαμάικα προς τη Νέα Υόρκη – «Γρίφος» η υπηκοότητα που θα λάβει

Ο τοκετός σημειώθηκε λίγο πριν από την προσγείωση αεροσκάφους, με το κρίσιμο νομικό ζήτημα να αφορά το αν η γέννηση έγινε εντός του εναερίου χώρου των ΗΠΑ
Ένα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Caribbean Airlines από την Τζαμάικα προς τις ΗΠΑ, όταν επιβάτιδα γέννησε ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν στην τελική φάση της προσέγγισης προς τη Νέα Υόρκη.

Ο τοκετός εκδηλώθηκε λίγο πριν από την προσγείωση της πτήσης, που εκτελούσε το δρομολόγιο από το Κίνγκστον προς το αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι. Η μητέρα και το μωρό, όπως μεταδίδει το Sky News, έλαβαν ιατρική φροντίδα αμέσως μετά την άφιξη του αεροπλάνου, ενώ, σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, δεν κρίθηκε αναγκαία η κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Σε ανακοίνωσή της, η Caribbean Airlines υπογράμμισε τον επαγγελματισμό και την ψύχραιμη αντίδραση του πληρώματος, σημειώνοντας ότι το περιστατικό αντιμετωπίστηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα, με γνώμονα την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών.

Πέρα από τη σπανιότητα του συμβάντος, το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον και στο νομικό σκέλος της υπόθεσης, καθώς τίθεται το ερώτημα ποια υπηκοότητα θα λάβει το βρέφος. Σύμφωνα με νομικές εκτιμήσεις, το κρίσιμο στοιχείο είναι το ακριβές σημείο στο οποίο βρισκόταν το αεροπλάνο τη στιγμή της γέννησης.

Εφόσον το παιδί γεννήθηκε εντός του εναερίου χώρου των ΗΠΑ, τότε θα μπορούσε να αποκτήσει αυτομάτως την αμερικανική υπηκοότητα, βάσει της 14ης Τροπολογίας του αμερικανικού Συντάγματος και των σχετικών κανονισμών. Αν, αντιθέτως, η γέννηση έγινε λίγο νωρίτερα, εκτός του εναερίου χώρου των ΗΠΑ, τότε δεν θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα.

