Στο Ιράν κάνουν έρανο και θυσιάζουν 10.000 πρόβατα για την υγεία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ

Τις θυσίες ζώων επιστρατεύουν στο Ιράν ως ένα είδος θρησκευτικού τάματος για την υγεία του ανώτατου ηγέτη της χώρας Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Στο Ιράν λοιπόν θέλουν να θυσιάσουν σε μια μαζική τελετουργική σφαγή 10.000 πρόβατα για τον ηγέτη τους. Το κόστος για κάθε ζώο έχει οριστεί στα 250 εκατομμύρια ριάλ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 132 δολάρια και έχει ξεκινήσει πρωτοβουλία από τις φιλοκαθεστωτικές οργανώσεις.

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Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η συγκεκριμένη εκστρατεία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή της θρησκευτικής ομάδας Heyat-e Gharar, η οποία δραστηριοποιείται μέσω της ιρανικής εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Eitaa. Η οικονομική ενίσχυση της πρωτοβουλίας γίνεται μέσω τραπεζικών λογαριασμών του Ιδρύματος Hazrat Khadijeh, που εδρεύει στην Κομ και αποτελεί θρησκευτικό φιλανθρωπικό οργανισμό με δράση στις ομαδικές θυσίες ζώων και στη διανομή κρέατος.

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως «ναζρ», δηλαδή θρησκευτικό τάμα, το οποίο υλοποιείται μέσω «κορμπάνι», της τελετουργικής σφαγής ζώων. Στόχος είναι η αφιέρωση της πράξης αποκλειστικά στην αποκατάσταση της υγείας του Χαμενεΐ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να χρηματοδοτήσουν εξ ολοκλήρου ένα πρόβατο είτε να προσφέρουν μικρότερα ποσά. Με βάση την καθορισμένη τιμή, η θυσία 10.000 προβάτων υπολογίζεται σε 2,5 τρισεκατομμύρια ριάλ, περίπου 1,32 εκατ. δολάρια.

Στην εκστρατεία συμμετείχε δημόσια και ο Αμπντολκαρίμ Αμπεντινί, πρώην εκπρόσωπος του ανώτατου ηγέτη και πρώην ιμάμης της προσευχής της Παρασκευής στην επαρχία Καζβίν. Σε μήνυμά του ζήτησε τη θυσία των ζώων για την ανάρρωση του Χαμενεΐ και την αντιμετώπιση του «σιωνιστικού-αμερικανικού εχθρού».

Η συγκέντρωση χρημάτων γίνεται εν μέσω ερωτημάτων για την υγεία και την τοποθεσία του Μοτζταμπά Χαμενεΐ. Αναφορές υποστηρίζουν ότι τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση της 28ης Φεβρουαρίου, κατά την οποία σκοτώθηκε ο πατέρας του, Αλί Χαμενεΐ. Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσια εμφάνιση, συνέντευξη ή ομιλία, ενώ δεν έχει δημοσιοποιηθεί επαληθευμένο οπτικοακουστικό υλικό του.