Μόσχα: Ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε πολυσύχναστο κατάστημα παιχνιδιών – Εκκενώθηκε το κτίριο

Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB
Πυροσβεστικά

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε κατάστημα με παιχνίδια στην «καρδιά» της Μόσχας.

Η έκρηξη έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (24.08.2025) στο εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα που είναι γνωστό ως «Detsky Mir»

Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι αρχές αναφέρουν ότι 1 άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ 3 ακόμη τραυματίστηκαν.

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.

