Μόσχα: Ένας νεκρός από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε πολυσύχναστο κατάστημα παιχνιδιών – Εκκενώθηκε το κτίριο

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε κατάστημα με παιχνίδια στην «καρδιά» της Μόσχας.

Η έκρηξη έγινε το μεσημέρι της Κυριακής (24.08.2025) στο εμβληματικό κατάστημα παιχνιδιών στη Μόσχα που είναι γνωστό ως «Detsky Mir»

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το συγκεκριμένο κατάστημα βρίσκεται στην πλατεία Λουμπιάνκα κοντά στα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), της κυριότερης διαδόχου της σοβιετικής KGB.

Το κτήριο όπου βρίσκεται το κατάστημα παιχνιδιών, που φιλοξενεί επίσης εστιατόρια, καταστήματα και έναν κινηματογράφο, εκκενώθηκε, ανέφεραν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι αρχές αναφέρουν ότι 1 άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ 3 ακόμη τραυματίστηκαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

– Explosion at Moscow’s Central Children’s World: Evacuation and Injuries Reported



An explosion occurred at the Central Children’s World in Moscow, prompting an immediate evacuation of the building. Smoke was reported rising from the third floor.



According to reports, the… pic.twitter.com/WNNvbeP6Rv —The Informant (@theinformant_x) August 24, 2025

Το κανάλι Mash στην εφαρμογή Telegram ανέφερε πως εξερράγη φιάλη ηλίου.