Μόσχα: Ένας νεκρός από έκρηξη σε πολυτελές κτιριακό συγκρότημα

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών βορειοδυτικά της Μόσχας σήμερα Δευτέρα (3.2.25), όπως μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Το Baza, ένα κανάλι του Telegram με επαφές στις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες, δημοσιοποίησε βίντεο που δείχνει σοβαρές καταστροφές στο κτιριακό συγκρότημα Alye Parusa, όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Ένα άλλο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας, το RIA, μετέδωσε ότι τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι.

Δεν ήταν άμεσα σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη. Οι πληροφορίες που έρχονται από τη Μόσχα είναι συγκεχυμένες, αλλά φέρεται πως πρόκειται για βομβιστή αυτοκτονίας που είχε συγκεκριμένο στόχο, έναν άλλον άνδρα, που μάλιστα κυκλοφορούσε με σωματοφύλακες. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αυτός φέρεται νεκρός, ενώ πιθανολογείται πως ενδέχεται να υπάρχουν και άλλα θύματα.



The body remains under the rubble of the collapsed entrance hall decor. According to preliminary reports, an explosive… pic.twitter.com/d33tD11zkL
February 3, 2025

An #explosion occurred in the lobby of the ‘#AlyeParusa‘ residential complex in northwest #Moscow, resulting in one death and multiple injuries.



Initial reports suggest the #blast was caused by an explosive device. Russian authorities have initiated a criminal investigation to… pic.twitter.com/AUTazy86qt — Vibes of India (@vibesofindia_) February 3, 2025

Another bombing in central Moscow, this time at an elite residential complex. pic.twitter.com/NzYShEUcn9 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) February 3, 2025

Someone just blew up several people at the elite residential complex “Scarlet Sails” in Moscow with an IED. pic.twitter.com/5xdOYDqqcF — Kvist (@kvistp) February 3, 2025

Explosion in Moscow residential complex



One person dead and four injured in the lobby of “Alye Parusa” residential complex in Moscow.



Authorities have launched a criminal investigation, but the cause remains unknown. Investigators and forensic experts are working alongside… pic.twitter.com/EoxRbtBDSO — NEXTA (@nexta_tv) February 3, 2025

Τον Δεκέμβριο, η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία του Ρώσου στρατηγού Ιγκόρ Κιρίλοφ σε έκρηξη βόμβας έξω από συγκρότημα κατοικιών της Μόσχας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από την ουκρανική πλευρά.