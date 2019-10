Μόσχα για Συρία: Δεν έχουμε ενημέρωση ούτε από τις ΗΠΑ, ούτε από την Τουρκία

Οι ΗΠΑ δεν ενημέρωσαν την Ρωσία για την αποχώρηση των στρατευμάτων τους από την Συρία και ούτε η Τουρκία ενημέρωσε για την επικείμενη κίνηση των δυνάμεων της στη Συρία, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Όχι κανείς δεν ενημέρωσε», υπογράμμισε ο Πεσκόφ.

«Ακόμη δεν γνωρίζουμε τι είδους στρατεύματα αποχωρούν από εκεί, πόσα είναι αριθμητικά και αν αποχωρούν. Υπήρξαν διάφορες δηλώσεις περί αποχώρησης στρατευμάτων από διάφορα μέρη του κόσμου, οι οποίες στη συνέχεια δεν επιβεβαιώθηκαν. Γι’ αυτόν τον λόγο παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την εξέλιξη της κατάστασης», κατέληξε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε ανακοινώσει την 1η Οκτωβρίου ότι η Άγκυρα προτίθεται να δημιουργήσει μόνη της μια ζώνη ασφαλείας ανατολικά του Ευφράτη ποταμού στη Συρία, καθώς δεν μπόρεσε να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα στις συνομιλίες που είχε με την αμερικανική πλευρά.

Στις 7 Οκτωβρίου ο πρόεδρος της Τουρκίας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να απομακρύνουν τα στρατεύματα τους από την βορειοανατολική Συρία, όπου η Άγκυρα προτίθεται να πραγματοποιήσει στρατιωτική επιχείρηση με σκοπό τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας.

Τη Δευτέρα ο Τραμπ είχε γράψει στο Twitter: «Έφθασε ο καιρός για μας να βγούμε από αυτούς του ανόητους ατελείωτους πολέμους … και να φέρουμε τους στρατιώτες μας πίσω».

I was elected on getting out of these ridiculous endless wars, where our great Military functions as a policing operation to the benefit of people who don’t even like the USA. The two most unhappy countries at this move are Russia & China, because they love seeing us bogged…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019