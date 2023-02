Ο εξέχων Ρώσος δημοσιογράφος Αλεξάντρ Νεβζόροφ καταδικάσθηκε σήμερα ερήμην από δικαστήριο της Μόσχας σε κάθειρξη οκτώ ετών αφού κρίθηκε ένοχος για διάδοση «ψευδών ειδήσεων» σχετικά με τον ρωσικό στρατό, μετέδωσαν κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο ηλικίας 64 ετών δημοσιογράφος Νεβζόροφ, είχε ως «κίνητρο το πολιτικό μίσος» όταν κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον περασμένο Μάρτιο, ότι βομβάρδισε εσκεμμένα ένα μαιευτήριο στην ουκρανική πόλη Μαριούπολη, ισχυρισμό που η Μόσχα θεωρεί αναληθή.

Το δικαστήριο αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι θα έστελνε τον Νεβζόροφ σε αποικία κρατουμένων αν ποτέ επέστρεφε στη Ρωσία και ότι του έχει απαγορευθεί να διαχειρίζεται διαδικτυακό περιεχόμενο για τέσσερα χρόνια.

Journalist, writer, and publicist Alexander #Nevzorov was sentenced in absentia to eight years in a penal colony for "fakes" about the #Russian army.



Nevzorov has long been outside the Russian Federation. pic.twitter.com/oDK5HNgLrN February 1, 2023

Ο Νεβζόροφ που έχει το δικό του κανάλι στο Youtube με 2 εκατομμύρια συνδρομητές, χαρακτήρισε την έρευνα σε βάρος του γελοία και εγκατέλειψε τη Ρωσία με τη σύζυγό του τον περασμένο Μάρτιο.

Ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 9 ετών.

The prosecutor asked the court to sentence journalist Alexander Nevzorov to 9 years in absentia on the case of "fakes about the Russian army".



The state prosecution also asked to deprive Nevzorov of the right to make publications on the Internet for 4 years. pic.twitter.com/NIoSF0ZC3n — NEXTA (@nexta_tv) January 31, 2023

Ο Νεβζόροφ σχολιάζοντας την ετυμηγορία του δικαστηρίου δήλωσε: «Δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα υπάρχει σε εννέα χρόνια».

Σε δηλώσεις του στο ρωσικό μέσο «Μπορούμε να εξηγήσουμε», είπε ότι δεν σχεδιάζει να επιστρέψει στη χώρα και ότι ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ηγείται «μιας δικτατορίας που βασίζεται στη βρομιά, στο αίμα και στις καταγγελίες».

Nevzorov's property in the northwestern Leningrad region was impounded in what the court said was a move to secure compensation for any possible fines Nevzorov will be ordered to pay if convicted.https://t.co/5GjuECgeW0 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) February 1, 2023

Ο Νεβζόροφ που είχε γίνει γνωστός επί Σοβιετικής Ένωσης με την πρωτοποριακή εκπομπή του «600 δευτερόλεπτα», όταν η σοβιετική κοινωνία έγινε ανοιχτή επί διακυβέρνησης Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, αλλά και επίσης ως βουλευτής στο ρωσικό κοινοβούλιο, πήρε την ουκρανική υπηκοότητα όταν καταδίκασε δημόσια τη ρωσική εισβολή, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «έγκλημα» και την Ουκρανία θύμα του.

Η δίωξη εναντίον του έγινε βάσει ενός νόμου που ψηφίστηκε οκτώ ημέρες μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο οποίος προβλέπει ποινές φυλάκισης έως 15 έτη για σκόπιμη διάδοση ψευδών ειδήσεων για τον ρωσικό στρατό.

Η Ρωσία έκτοτε έχει αποκλείσει την πρόσβαση σε ειδησεογραφικούς ιστότοπους που έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή για τον πόλεμο, ενώ δεκάδες ρωσικά και διεθνή μέσα έχουν φύγει από τη χώρα.

Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, το γραφείο της Γενικής Εισαγγελίας ανακοίνωσε σήμερα ότι η έχουσα την έδρα της στο εξωτερικό πλατφόρμα της αντιπολίτευσης Free Russia Forum είναι «ανεπιθύμητη» οργάνωση που συνιστά «απειλή για τη συνταγματική τάξη και την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

The Free Russia Forum was co-founded by Russian chess grandmaster @Kasparov63 and opposition politician Ivan Tyutrin in 2016. https://t.co/T79jw4EVy8 — The Moscow Times (@MoscowTimes) February 1, 2023

Το Forum, στην ομάδα των ηγετικών στελεχών του οποίου εντάσσεται και ο πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού Γκάρι Κασπάροφ, έχει πραγματοποιήσει αρκετές συναντήσεις στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας Βίλνιους, όπου στο τέλος του περασμένου χρόνου διοργανώθηκε ένα αντιπολεμικό συνέδριο.

Οι «ανεπιθύμητες» οργανώσεις απαγορεύεται να δραστηριοποιούνται στη Ρωσία και οι υποστηρικτές τους κινδυνεύουν να διωχθούν με το επιχείρημα ότι υποστηρίζουν ή προωθούν τις δραστηριότητές τους.