Κόσμος

Μόσχα: Καταρρίφθηκαν ουκρανικά drones από τις δυνάμεις αεράμυνας – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

Ανεστάλη η λειτουργία των αεροδρομίων Σερεμέτιεβο και Βνούκοβο της ρωσικής πρωτεύουσας
Αεροσκάφος της Aeroflot στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας
Αεροσκάφος της Aeroflot στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας / REUTERS / Maxim Shemetov / File Photo

Συναγερμός σήμανε σήμερα Τρίτη (18.11.2025) στη Μόσχα, καθώς εντοπίστηκαν ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), με αποτέλεσμα να αναπτυχθούν σε επιχειρησιακή λειτουργία δυνάμεις για την αναχαίτισή τους.

Ενώ οι ρωσικές δυνάμεις αναπτύσσονταν σε θέσεις μάχης για να καταρρίψουν τα ουκρανικά drones που είχαν στόχο τη Μόσχα, για λόγους ασφαλείας δόθηκε εντολή να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία σε δύο αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας.

Τελικά, η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δύο ουκρανικά drones, δήλωσε ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, Σεργκέι Σομπιάνιν, ενώ τα δύο μεγάλα αεροδρόμια στη ρωσική πρωτεύουσα διέκοψαν προσωρινά όλες τις εισερχόμενες και εξερχόμενες πτήσεις.

Οι υπηρεσίες εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο των καταρριφθέντων drones, τόνισε ο Σομπιάνιν μέσω ανάρτησης του στην εφαρμογή Telegram.

Όλες οι πτήσεις προς και από τα αεροδρόμια Σερεμέτιεβο και Βνούκοβο, το πρώτο και το δεύτερο μεγαλύτερο της πόλης σε κίνηση, αντίστοιχα, διεκόπησαν προσωρινά, ανακοίνωσε η ρωσική υπηρεσία αερομεταφορών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
104
65
65
63
59
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo