Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Μόσχα: Ρωσία και ΗΠΑ συζήτησαν τα «εκτός Ουκρανίας» «ενοχλητικά» μεταξύ τους ζητήματα

Ανησυχία εκφράζει ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών για τις αμερικανικές ενέργειες προς τη Βενεζουέλα
Πούτιν και Τραμπ
Photo / AP

Μπορεί να έχει σταματήσει το ψυχροπολεμικό κλίμα μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα στις μεταξύ τους σχέσεις.

Ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα Τρίτη 23.12.2025 ότι διπλωμάτες της Ρωσίας και των ΗΠΑ, πραγματοποίησαν συνομιλίες για να απαλείψουν «ενοχλητικά» ζητήματα στις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, όμως τα κύρια θέματα παραμένουν ανεπίλυτα, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ένας άλλος γύρος τέτοιων επαφών αναμένεται στις αρχές της άνοιξης του 2026, πρόσθεσε ο Ριαμπκόφ.

Οι δύο χώρες συζητούν τρόπους για να επιλύσουν τις διαφορές τους που δημιουργούν προβλήματα στη δουλειά των αντίστοιχων πρεσβειών τους. Οι συνομιλίες αυτές είναι χωριστές από τις ρωσοαμερικανικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ρωσία διαβίβασε εξάλλου στις ΗΠΑ τις ανησυχίες της αναφορικά με τις ενέργειες της Ουάσινγκτον στη Βενεζουέλα, δήλωσε επίσης ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η εκστρατεία του Τραμπ για να ασκήσει πίεση στη Βενεζουέλα περιλαμβάνει αυξημένη στρατιωτική παρουσία στην περιοχή και περισσότερα από είκοσι στρατιωτικά πλήγματα σε σκάφη που φέρεται ότι έκαναν λαθρεμπόριο ναρκωτικών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
253
250
188
148
144
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo