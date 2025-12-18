Η Ρωσία ελπίζει ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν θα κάνει «μοιραίο λάθος» με τη Βενεζουέλα και την κυβέρνηση Μαδούρο

Nα μην κάνει ένα «μοιραίο λάθος» στην κρίση της Βενεζουέλας, κάλεσε σήμερα (18.12.2025) η Ρωσία την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ζητώντας αυτοσυγκράτηση και λέγοντας ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με τον σύμμαχό του Καράκας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε αυτή την εβδομάδα τον αποκλεισμό των πετρελαιοφόρων που έχουν υποστεί κυρώσεις στη Βενεζουέλα, σηματοδοτώντας μια νέα κλιμάκωση μεταξύ της Ουάσινγκτον και της χώρας της Νότιας Αμερικής με επικεφαλής τον Νικολάς Μαδούρο.

Η Βενεζουέλα επέμεινε ότι οι εξαγωγές αργού πετρελαίου της δεν επηρεάστηκαν από την ανακοίνωση, δείχνοντας ανυπακοή. Παράλληλα, ο Μαδούρο είναι φίλος του Κρεμλίνου και είναι τακτικός επισκέπτης στη Μόσχα εδώ και χρόνια.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Μόσχας δήλωσε ότι ελπίζει ότι ο Λευκός Οίκος «δεν θα επιτρέψει ένα μοιραίο λάθος και θα απόσχει από το να διολισθήσει περαιτέρω σε μια κατάσταση που απειλεί με απρόβλεπτες συνέπειες ολόκληρο το δυτικό ημισφαίριο».

«Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, που χαρακτηρίζεται από λογική και ρεαλιστική προσέγγιση, δεν θα κάνει μοιραίο λάθος», υπογράμμισε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε δήλωση.

Η Ρωσία επικαλέστηκε τον Σιμόν Μπολίβαρ, τον Βενεζουελάνο στρατιωτικό που απελευθέρωσε μεγάλο μέρος της νότιας Αμερικής από αιώνες ισπανικής κυριαρχίας και είχε πει ότι κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να επιλέγει τους δικούς του ηγέτες και ότι άλλες χώρες πρέπει να το σέβονται αυτό.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η Ρωσία επιθυμεί εξομάλυνση του διαλόγου μεταξύ της Ουάσινγκτον και του Καράκας και επαναβεβαίωσε τη αλληλεγγύη της Ρωσίας «με τον λαό της Βενεζουέλας μπροστά στις δοκιμασίες που περνούν».

Η Ρωσία στηρίζει την «πορεία της κυβέρνησης Μαδούρο, που έχει στόχο την προστασία των εθνικών συμφερόντων και της κυριαρχίας της πατρίδας». Μάλιστα, ο Ρώσος ηγέτης, Βλαντιμίρ Πούτιν, επιβεβαίωσε την υποστήριξή του στον Μαδούρο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Παράλληλα, το Κρεμλίνο, ζήτησε «αποκλιμάκωση» και εξέφρασε την υποστήριξή του στην κυβέρνηση Μαδούρο. Το Κρεμλίνο δήλωσε επίσης, ότι βρίσκεται σε «συνεχή επαφή» με τη «σύμμαχο και εταίρο» του, τη Βενεζουέλα. Ωστόσο, ασαφές παραμένει το πώς θα εξελιχθεί ο αποκλεισμός, με τα αμερικανικά πολεμικά πλοία να βρίσκονται στην Καραϊβική.

Στην ανακοίνωσή του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «η Βενεζουέλα περιβάλλεται πλήρως από τη μεγαλύτερη Αρμάδα που έχει συγκροτηθεί ποτέ στην ιστορία της Νότιας Αμερικής» – εγείροντας φόβους για πιθανή αμερικανική επέμβαση.