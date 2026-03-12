Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Για τον ηγέτη του Ιράν ο πόλεμος έγινε «βεντέτα» και η κλιμάκωσή του, χρέος στην οικογένειά του

Με απειλές εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ και αναφορές στο προσωπικό δράμα που βίωσε από τον θάνατο του πατέρα του και της γυναίκας, ο νέος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ απευθύνθηκε για πρώτη φορά στον ιρανικό λαό αλλά και στο σύνολο του σιιτικού Ισλάμ.

Λόγω των τραυματισμών του, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν παρουσιάστηκε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, αλλά η ιρανική τηλεόραση διάβασε την γραπτή δήλωσή του, με την οποία εξαπέλυσε σφοδρή «επίθεση» σε ΗΠΑ και Ιράν, υποσχόμενος εκδίκηση για το «αίμα των μαρτύρων του Ιράν».

Με το κατηγορηματικό ύφος, ο νέος ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις και οι συγκρούσεις δεν θα σταματήσουν, αλλά αντιθέτως θα κλιμακωθούν, κάτι που δείχνει εν πολλοίς την πορεία που θα πάρει ο πόλεμος.

Αυτό υποδηλώνουν τα δύο σημεία «κλειδιά» του μηνύματος Χαμενεΐ: Αφενός το γεγονός ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά ως «μοχλός πίεσης» σε ΗΠΑ και Ισραήλ και αφετέρου το γεγονός ότι οι αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή θα δεχτούν νέα «κύματα» ιρανικών επιθέσεων, εκτός κι αν κλείσουν.

Επίσης, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι οι αποζημιώσεις που έθεσε επί τάπητος ο ηγέτης του Ιράν, τις οποίες θα αξιώσει η Ισλαμική Δημοκρατία από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, με τον ίδιο να προειδοποιεί ότι δεν ικανοποιηθεί το αίτημά τους, τότε θα καταστραφούν οι αμερικανικές και οι ισραηλινές περιουσίες, δίχως όμως να διευκρινίζει τι σημαίνει αυτό επί του πεδίου.

Το συμπέρασμα που βγαίνει από το πρώτο μήνυμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ ως ηγέτης του Ιράν, είναι ότι το ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών έχει πλέον «πέσει στο κενό» ενώ την ίδια στιγμή φαίνεται πως ο πόλεμος θα συνεχιστεί με μεγάλη ένταση.

Ακόμα, σημαντικός παράγοντας είναι ότι ο ίδιος απολαμβάνει την πλήρη υποστήριξη και πίστη των Φρουρών της Επανάστασης, με τον επικεφαλής των ναυτικών δυνάμεων των IRGC να δηλώνει χαρακτηριστικά μέσω ανάρτησης στο X:

«Ως απάντηση στην εντολή του ανώτατου διοικητή, θα καταφέρουμε τα ισχυρότερα πλήγματα εναντίον του επιτιθέμενου εχθρού κρατώντας την ίδια ώρα κλειστά τα Στενά του Ορμούζ».

IRGC navy commander Brigadier General Tangsiri:



In response to the order of Ayatollah Khamenei, Strait of Hormuz will stay closed and the strongest blows will be delivered to the aggressor pic.twitter.com/BGLvdOn2mZ — Alireza Akbari (@itsalireza_akb) March 12, 2026

«Θα επιφέρουμε τα πιο ισχυρά πλήγματα στον επιτιθέμενο εχθρό, διατηρώντας το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, εκτελώντας την εντολή του ηγέτη μας».

Αυτό το στοιχείο σε συνδυασμό με την αναφορά που έκανε για τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, της γυναίκας του, του γαμπρού του και του παιδιού της αδερφής του, κάνουν σαφές ότι ο πόλεμος αυτός θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί – τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα – αφού για το νέο ηγέτη του Ιράν μπορεί να είναι και «βεντέτα», αφού χύθηκε αίμα της οικογένειάς του.

Εξάλλου, ο ίδιος το είπε ανοιχτά: «Σας διαβεβαιώνω όλους ότι δεν θα αγνοήσουμε το γεγονός ότι πρόκειται να εκδικηθούμε τους μάρτυρες μας, μέχρι τέλους».