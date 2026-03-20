Μοτζταμπά Χαμενεΐ: Ιρανικά μέσα έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο που τον δείχνει να διδάσκει

Τέλος στο θρίλερ με την κατάσταση της υγείας του Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, φαίνεται ότι προσπαθούν να βάλουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, καθώς έδωσαν για πρώτη φορά ένα βίντεο που τον δείχνει να διδάσκει θρησκευτικά.

Εδώ και πολλές ημέρες, αφότου εκλέχθηκε ως νέος αγιατολάχ στο Ιράν, δεν έχει εμφανιστεί ούτε σε βίντεο, με τις φήμες για τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, να τον θέλουν ακόμη και να είναι νεκρός.

Από το βίντεο, δεν φαίνεται πότε χρονολογείται η παρουσία του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, ο οποίος σύμφωνα με ιρανικές πληροφορίες είναι τραυματίας ενώ υπάρχει ένα μυστήριο σχετικά με το αν βρίσκεται στη ζωή.

Published for the first time



A video of religious science teaching by Ayatollah Mojtaba Khamenei pic.twitter.com/uFtIvZ0POy — IRIB (Islamic Republic of Iran Broadcasting) (@iribnews_irib) March 19, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα σε ομιλία του τόνισε ότι δεν έχουν απομείνει ηγέτες στο Ιράν προκειμένου να μιλήσει μαζί τους για τον πόλεμο, την ώρα που στρατιωτικά πλήγματα συνεχίζουν να στοχοθετούν Ιρανούς αξιωματούχους.

«Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά δεν υπάρχει κανείς για να μιλήσουμε, οι ηγέτες τους έχουν όλοι εξαφανιστεί. Και ξέρεις κάτι; Μας αρέσει αυτό», είχε αναφέρει.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, έστειλε ένα νέο μήνυμα στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν επιτέθηκε στην Τουρκία και το Ομάν και αυτό είναι ψέμα του Ισραήλ, ενώ είπε ακόμη ότι Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ πίστευαν πως μετά από μία ή δύο ημέρες επιθέσεων, ο ιρανικός λαός θα ανέτρεπε την κυβέρνηση, αλλά αυτό ήταν ένα «σοβαρό λάθος».

Ο αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ανέφερε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε με την «ψευδαίσθηση ότι αν σκοτωθεί η κορυφή του καθεστώτος και ορισμένα σημαντικά στρατιωτικά πρόσωπα, αυτό θα προκαλούσε φόβο και απογοήτευση στον λαό… και έτσι θα πραγματοποιούνταν το σχέδιο να κυριαρχήσουν στο Ιράν και στη συνέχεια να το διαλύσουν».

Αντίθετα, είπε ότι δημιουργήθηκε μια «παράξενη ενότητα» ανάμεσα στους Ιρανούς, «παρά τις διαφορές σε θρησκεία, ιδέες, κουλτούρα και πολιτική», ενώ «εμφανίστηκε ρήγμα στον εχθρό».