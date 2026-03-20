Το νέο μήνυμα Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: «Ψέματα του Ισραήλ οι επιθέσεις σε Τουρκία και Ομάν, νόμιζαν πως μετά από δύο ημέρες επιθέσεων, ο λαός θα ανέτρεπε την κυβέρνηση»

Νέο μήνυμα προς τον λαό του Ιράν έστειλε ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, με αφορμή την έναρξη του νέου ιρανικού έτους, δίνοντας τον τόνο για τη χρονιά που έρχεται.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ στο νέο μήνυμα που έστειλε μέσα από το Telegram αναφέρει μεταξύ άλλων ότι το Ιράν δεν χτύπησε την Τουρκία και το Ομάν.

«Οι επιθέσεις που έγιναν στην Τουρκία και στο Ομάν, χώρες με τις οποίες έχουμε καλές σχέσεις, σε ορισμένους στόχους εκεί, δεν πραγματοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας ή από άλλες δυνάμεις του λεγόμενου Άξονα της Αντίστασης.

Αυτό είναι μια εξαπάτηση από τον σιωνιστικό εχθρό, χρησιμοποιώντας τακτική “false flag” (ψεύτικης σημαίας), για να δημιουργήσει διχόνοια ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία και τους γείτονές της. Είναι πιθανό κάτι παρόμοιο να συμβεί και σε άλλες χώρες», αναφέρει στο μήνυμά του.

Στη δήλωσή του, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν είπε ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ πίστευαν πως μετά από μία ή δύο ημέρες επιθέσεων, ο ιρανικός λαός θα ανέτρεπε την κυβέρνηση, αλλά αυτό, όπως είπε, ήταν ένα «σοβαρό λάθος».

Ανέφερε ότι ο πόλεμος ξεκίνησε με την «ψευδαίσθηση ότι αν σκοτωθεί η ηγεσία του καθεστώτος και ορισμένα σημαντικά στρατιωτικά πρόσωπα, αυτό θα προκαλούσε φόβο και απογοήτευση στον λαό… και έτσι θα πραγματοποιούνταν το σχέδιο να κυριαρχήσουν στο Ιράν και στη συνέχεια να το διαλύσουν».

Αντίθετα, είπε ότι δημιουργήθηκε μια «παράξενη ενότητα» ανάμεσα στους Ιρανούς, «παρά τις διαφορές σε θρησκεία, ιδέες, κουλτούρα και πολιτική», ενώ «ρωγμή εμφανίστηκε στον εχθρό».

Νωρίτερα, ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, έστειλε αυστηρό μήνυμα στους εχθρούς του Ιράν, έστειλε για ακόμη μία φορά λέγοντας πως η ασφάλεια τους αποτελεί πια παρελθόν.

Σε επιστολή που έστειλε στον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, μετά τη δολοφονία του υπουργού Πληροφοριών Εσμαΐλ Χατίμπ από ισραηλινή επίθεση, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έδειξε πως είναι διατεθειμένος να συνεχίσει τις επιθέσεις, τη στιγμή που Μπέντζαμιν Νετανιάχου και Ντόναλντ Τραμπ απειλούν με κλιμάκωση των συγκρούσεων.