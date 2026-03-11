Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Με χάρτινο ομοίωμα εμφανίστηκε στην Τεχεράνη – Τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, γράφουν οι NYT

Η απουσία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από κάθε δημόσια εμφάνιση τις τελευταίες ημέρες έχει πυροδοτήσει έντονες φήμες και εικασίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times, ο 56χρονος νέος ηγέτης της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να έχει τραυματιστεί στα πόδια.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, μάλιστα, από συγκέντρωση στην Τεχεράνη την Τρίτη (10.03.2026), αντί για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του νεοκλεγμένου ηγέτη του Ιράν.

Επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Τότε δηλαδή που σκοτώθηκε ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ.

Iran’s newly appointed supreme leader, Mojtaba Khamenei, couldn’t turn up, so they pulled out the cardboard cutout of him instead.



pic.twitter.com/6GjdwLq3eM — Breaking911 (@Breaking911) March 10, 2026

Το δημοσίευμα έρχεται μετά τη συμπλήρωση τριών 24ωρων από την εκλογή του Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν με τον ίδιο να μην έχει εμφανιστεί ούτε δημόσια, ούτε σε κάποιο βίντεο, ούτε με γραπτή ανακοίνωση.

Οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους ενημέρωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο ημέρες ότι ο Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί, μεταξύ άλλων στα πόδια, αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα Τετάρτη 11.03.2026, ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, γεγονός που έχει πυροδοτήσει πολλές εικασίες και σενάρια σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και το πού βρίσκεται.

Γιατί δεν εμφανίζεται δημόσια

Όπως σημειώνουν οι New York Times, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους ο νέος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Ο πρώτος αφορά ζητήματα ασφαλείας, καθώς μια δημόσια εμφάνιση θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία όπου βρίσκεται και να τον καταστήσει στόχο πιθανής επίθεσης.

Ο δεύτερος σχετίζεται με τον τραυματισμό του, ο οποίος – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – συνέβη κατά τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης.