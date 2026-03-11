Κόσμος

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Με χάρτινο ομοίωμα εμφανίστηκε στην Τεχεράνη – Τραυματίστηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, γράφουν οι NYT

Οι δύο λόγοι που δεν εμφανίζεται δημόσια
Χάρτινο ομοίωμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Χάρτινο ομοίωμα του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Η απουσία του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ από κάθε δημόσια εμφάνιση τις τελευταίες ημέρες έχει πυροδοτήσει έντονες φήμες και εικασίες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της New York Times, ο 56χρονος νέος ηγέτης της χώρας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ φέρεται να έχει τραυματιστεί στα πόδια.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, μάλιστα, από συγκέντρωση στην Τεχεράνη την Τρίτη (10.03.2026), αντί για τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίστηκε ένα χάρτινο ομοίωμά του νεοκλεγμένου ηγέτη του Ιράν.

Επικαλούμενη Ιρανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, η αμερικανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο τραυματισμός του Χαμενεΐ σημειώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου 2026. Τότε δηλαδή που σκοτώθηκε ο πατέρας του Αλί Χαμενεΐ. 

Το δημοσίευμα έρχεται μετά τη συμπλήρωση τριών 24ωρων από την εκλογή του Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν με τον ίδιο να μην έχει εμφανιστεί ούτε δημόσια, ούτε σε κάποιο βίντεο, ούτε με γραπτή ανακοίνωση.

Οι τρεις Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τους ενημέρωσαν ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης τις τελευταίες δύο ημέρες ότι ο Χαμενεΐ είχε τραυματιστεί, μεταξύ άλλων στα πόδια, αλλά ότι ήταν σε εγρήγορση και βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά ασφαλές μέρος με περιορισμένη επικοινωνία.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, είναι καλά παρά το γεγονός ότι έχει τραυματιστεί, έγραψε σήμερα Τετάρτη 11.03.2026, ο γιος του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στον λογαριασμό του στο Telegram.

«Άκουσα πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει τραυματιστεί. Ρώτησα φίλους που έχουν διασυνδέσεις, μου είπαν ότι, δόξα τω Θεώ, είναι σώος και ασφαλής», έγραψε ο Γιούσεφ Πεζεσκιάν που είναι επίσης σύμβουλος της ιρανικής κυβέρνησης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα πληροφορίες για τη σοβαρότητα των τραυμάτων του, ενώ από τότε δεν έχει εμφανιστεί δημόσια, γεγονός που έχει πυροδοτήσει πολλές εικασίες και σενάρια σχετικά με την κατάσταση της υγείας του και το πού βρίσκεται.

Γιατί δεν εμφανίζεται δημόσια

Όπως σημειώνουν οι New York Times, υπάρχουν δύο βασικοί λόγοι για τους οποίους ο νέος ηγέτης δεν έχει εμφανιστεί δημόσια. Ο πρώτος αφορά ζητήματα ασφαλείας, καθώς μια δημόσια εμφάνιση θα μπορούσε να αποκαλύψει την τοποθεσία όπου βρίσκεται και να τον καταστήσει στόχο πιθανής επίθεσης.

Ο δεύτερος σχετίζεται με τον τραυματισμό του, ο οποίος – σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες – συνέβη κατά τις πρώτες ώρες της σύγκρουσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
162
80
55
52
52
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Τέσσερις τραυματίες από drones που έπεσαν κοντά στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι - Κανονικά διεξάγεται η εναέρια κυκλοφορία
Η επίθεση προκάλεσε ελαφρά τραύματα σε δύο υπηκόους της Γκάνας και έναν υπήκοο Μπανγκλαντές, όπως και μέτρια τραύματα σε έναν υπήκοο Ινδίας, πρόσθεσε
Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι
Το Ιράν απειλεί κολοσσούς όπως η Google, η Microsoft, η Nvidia, οικονομικά κέντρα και τράπεζες – «Νόμιμοι στόχοι»
Εκπρόσωπος του αρχηγείου Khatam al-Anbiya του Ιράν, που επικαλείται το Al Jazeera, δήλωσε ότι «ο εχθρός μάς έλυσε τα χέρια για να στοχεύσουμε οικονομικά κέντρα και τράπεζες που ανήκουν στις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς στην περιοχή»
Καπνοί στη Βηρυτό
Άγαλμα Τραμπ – Επστάιν στην Ουάσιγκτον εμπνευσμένο από τη διάσημη σκηνή του «Τιτανικού»: «I’m the king of the world»
Ο τίτλος του έργου «Ο βασιλιάς του κόσμου» αποτελεί μια αναφορά στην ατάκα του Λεονάρντο Ντι Κάπριο ενώ αγκάλιαζε την αγαπημένη του, Ρόουζ, που υποδυόταν η Κέιτ Γουίνσλετ
Γιγαντιαίο άγαλμα των Τραμπ και Επστάιν εμπνευσμένο από σκηνή του «Τιτανικού» στην Ουάσιγκτον
Βίκυ Σάφρα: Η Θεσσαλονικιά που πήγε στη Βραζιλία και βρέθηκε στη λίστα Forbes με περιουσία που φτάνει τα 27 δισ. δολάρια
Η Βίκυ Σάφρα και τα τέσσερα ενήλικα παιδιά της κληρονόμησαν την περιουσία τους από τον αποβιώσαντα σύζυγό της και πατέρα τους, τον τραπεζίτη Τζόζεφ Σαφρά, ο οποίος πέθανε τον Δεκέμβριο του 2020
σάφρα τράπεζα 6
Newsit logo
Newsit logo