Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Νέο βίντεο ενώ φουντώνουν οι φήμες για το αν βρίσκεται στη ζωή

Ένα νέο βίντεο με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από λίγες ώρες από το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν ενταθεί οι φήμες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Στο βίντεο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ εμφανίζεται να συνομιλεί με ομάδα ανθρώπων. Το δημοσίευμα του Mehr, ωστόσο, δεν διευκρινίζει πότε και πού καταγράφηκε το βίντεο, ενώ την ίδια ώρα δεν κατονομάζονται τα πρόσωπα που βρίσκονται γύρω από τον ηγέτη του Ιράν.

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Η δημοσιοποίηση του βίντεο είναι μια προσπάθεια να διαψευσθούν οι φήμες ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι νεκρός ή βαριά τραυματισμένος.

🔴IRAN 🇮🇷| Rare footage of Iranian Supreme Leader Mojtaba #Khamenei: the Iranian agency #Mehr has released a video—purportedly recent—showing Mojtaba Khamenei, Iran's Supreme Leader, conversing with close advisors. The video is being described as his first public appearance. pic.twitter.com/qCzLYUp8gs — Nanana365 (@nanana365media) August 9, 2026

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέλαβε την ηγεσία του Ιράν μετά τον θάνατο του πατέρα του, Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ πιστεύεται ότι τραυματίστηκε στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Έκτοτε δεν έχει πραγματοποιήσει δημόσιες εμφανίσεις, ενώ έχει επικοινωνήσει κυρίως μέσω γραπτών μηνυμάτων. Στις 7 Αυγούστου, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση».

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Το Channel 14, επικαλούμενο πηγές στο Ιράν, μετέδωσε σχετικές πληροφορίες, ενώ η Jerusalem Post, επικαλούμενη το IranWire και πηγές που βρίσκονται κοντά στην κυβέρνηση του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφερε ότι υπάρχουν έντονες ανησυχίες για την τύχη του.

Ιρανοί αξιωματούχοι είχαν διαψεύσει αναφορές περί σοβαρού τραυματισμού του Ανώτατου Ηγέτη, ενώ εκπρόσωποι του ιρανικού υπουργείου Υγείας είχαν αναφέρει ότι τα τραύματά του ήταν ελαφρά. Παράλληλα, είχε γίνει γνωστό πως ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ επικοινωνούσε με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους μέσω ενός «αργού και έμμεσου δικτύου ενδιάμεσων», προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο να γίνει στόχος επίθεσης.

Ο Μασούντ Πεζεσκιάν έχει δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η άμεση επικοινωνία με τον Ανώτατο Ηγέτη είναι αυτή την περίοδο δύσκολη, ενώ το Σάββατο έγινε γνωστό ότι οι δυο τους είχαν συναντηθεί κάτω από περίεργες συνθήκες.