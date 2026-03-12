Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο νέος ηγέτης του Ιράν άνοιξε λογαριασμό στο Χ

Στον αέρα είναι ο νέος λογαριασμός στο Χ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος στο πρώτο του διάγγελμα σήμερα (12.03.2026) κάλεσε σε ενότητα τον ιρανικό λαό εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων με ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ, ο Χαμενεΐ επισήμανε ότι το κλείσιμό τους πρέπει να συνεχιστεί, «ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό».

Με γραπτό κείμενο, χωρίς να εμφανισθεί ο ίδιος έκανε το πρώτο του διάγγελμα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Εν μέσω φημών και σεναρίων για την υγεία του (κάποιοι υποστηρίζουν πως βρίσκεται, ακόμα, και σε κώμα, μετά από τραυματισμό του σε αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή), ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει την πολιτική του πατέρα του.

Peace be upon you, O you who invite to God and are the divinely guided interpreter of His signs.

Peace be upon you, O you who are a gate leading to God and the guardian of His religion.

Peace be upon you, O vicegerent of God and supporter of His truth. — Ayatollah Mojtaba Khamenei (@MKhamenei_ir) March 12, 2026

Σε σκληρό τόνο, υποσχέθηκε εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα».