Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο νέος ηγέτης του Ιράν άνοιξε λογαριασμό στο Χ

Σε σκληρό τόνο, στο πρώτο του διάγγελμα υποσχέθηκε εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα»
O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
O Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Στον αέρα είναι ο νέος λογαριασμός στο Χ του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος στο πρώτο του διάγγελμα σήμερα (12.03.2026) κάλεσε σε ενότητα τον ιρανικό λαό εν μέσω των πολεμικών συγκρούσεων με ΗΠΑ και Ισραήλ, ενώ όσον αφορά στα Στενά του Ορμούζ, ο Χαμενεΐ επισήμανε ότι το κλείσιμό τους πρέπει να συνεχιστεί, «ως εργαλείο πίεσης προς τον εχθρό».

Με γραπτό κείμενο, χωρίς να εμφανισθεί ο ίδιος έκανε το πρώτο του διάγγελμα ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Εν μέσω φημών και σεναρίων για την υγεία του (κάποιοι υποστηρίζουν πως βρίσκεται, ακόμα, και σε κώμα, μετά από τραυματισμό του σε αμερικανοϊσραηλινή επιδρομή), ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν κατέστησε σαφές ότι θα συνεχίσει την πολιτική του πατέρα του.

Σε σκληρό τόνο, υποσχέθηκε εκδίκηση για «όλο το ιρανικό αίμα που έχει χυθεί μέχρι σήμερα».

