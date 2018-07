Μουντιάλ 2018: Ποιοι ηγέτες παράτησαν τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ και είδαν το Κροατία – Αγγλία – video

Διπλωματία, σχεδιασμοί, στρατηγικές, αντιπαραθέσεις, προϋπολογισμοί αλλά στο τέλος νίκησε η μπάλα. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στην Κροατία και την Αγγλία στις Βρυξέλλες στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ οι ηγέτες ήταν στο δείπνο εργασίας. Ποιας εργασίας όμως όταν έχει μπάλα; Και ιδιαίτερα όταν οι περισσότεροι από τους ηγέτες είναι ποδοσφαιρόφιλοι;

Επιστρατεύτηκε λοιπόν ένα κινητό με καλό σήμα (του Μεβλούτ Τσαβούσογλου) και γύρω από αυτό μαζεύτηκαν η πρωθυπουργός της Βρετανίας (που είχε και την αγωνία της) Τερέζα Μέι, η γνωστή ποδοσφαιρόφιλη Άνγκελα Μέρκελ, ο μπαλαδόρος στα νιάτα του Ταγίπ Ερντογάν, ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα και φυσικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Τα τελευταία λεπτά του αγώνα Κροατίας – Αγγλίας ήταν και τα πιο δραματικά με την Κροατία να προηγείται με 2 – 1 και την Αγγλία να προσπαθεί μέχρι το τέλος να πάει τον αγώνα στα πέναλτι. Όταν δεν τα κατάφερε, όλοι έβγαλαν έναν αναστεναγμό απογοήτευσης και προσπάθησαν να παρηγορήσουν την Τερέζα Μέι… Άλλωστε it’s not coming home after all…

Erdoğan, May, Merkel and Rama gather around FM Çavuşoğlu during NATO working dinner to watch dramatic #WorldCup semifinal between Croatia and Englandhttps://t.co/ZkfRuZBntD pic.twitter.com/QMpCUyCTSk

— DAILY SABAH (@DailySabah) July 12, 2018