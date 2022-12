Τον γύρο των social media κάνει ένα βιντεάκι με μοναχούς στο Θιβέτ να παρακολουθούν τον τελικό του Μουντιάλ και να πανηγυρίζουν το πέναλτι της Αργεντινής. Και την στιγμή που ο Μοντιέλ σκόραρε, πραγματικά τρελάθηκαν!

Το βίντεο, που έχει γίνει viral, δείχνει δεκάδες μοναχούς στο Θιβέτ να παρακολουθούν όλοι μαζί τον τελικό του Μουντιάλ, που πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή (18.12.2022). Και όπως φαίνεται, οι περισσότεροι υποστήριζαν την Αργεντινή.

Την ώρα λοιπόν που ο Μοντιέλ ευστόχησε στο τελευταίο πενάλτι, οι μοναχοί στο Θιβέτ ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την Αργεντινή.

🙏 Yesterday's game was so good even these Tibetan monks were going crazy. pic.twitter.com/Pp33VbHR8y