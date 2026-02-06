Μουσείο του Λούβρου: Oι πρώτες φωτογραφίες από το κατεστραμμένο στέμμα της αυτοκράτειρας Ευγενίας

Το Μουσείο του Λούβρου έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες του στέμματος της αυτοκράτειρας Ευγενίας, το οποίο υπέστη ζημιές κατά την κλοπή του αιώνα τον περασμένο Οκτώβριο.

Πρόκειται για την τιάρα που είχαν πάρει αρχικά οι ληστές του Λούβρου μαζί τους αλλά τους έπεσε στον δρόμο μετά την θρασύτατη κλοπή, και υπέστη ζημιά όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες. Παραμένει ωστόσο «σχεδόν άθικτο» και μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως, δήλωσαν οι Αρχές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ολα συνέβησαν το πρωί της 19ης Οκτωβρίου 2025. Οι διαρρήκτες χτύπησαν περίπου στις 9:30, όταν το μουσείο του Λούβρου είχε ήδη ανοίξει τις πόρτες του στο κοινό. Οι 4 δράστες εισέβαλαν στο κτίριο Galerie d’Apollon και μέσα σε 6 λεπτά, απείλησαν τους φρουρούς και έφυγαν με κοσμήματα αξίας περίπου 85 εκατομμυρίων λιρών.

Το 9ο που έβαλαν στον στόχο τους, το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, αυτοκράτειρας Ευγενίας, έσπασε κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους και οι δράστες το πέταξαν κοντά στο Λούβρο.

Το μουσείο δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες του στέμματος μετά την κλοπή και όπως αναφέρεται: «Το στέμμα αρχικά διέθετε οκτώ ανθέμια από διαμάντια και σμαράγδια, εναλλάξ με οκτώ χρυσούς αετούς. Σήμερα, λείπει μόνο ένας από τους αετούς. Όλα τα ανθέμια υπάρχουν, αν και τέσσερα έχουν αποκολληθεί και μερικά από αυτά έχουν παραμορφωθεί».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η σφαίρα με τα διαμάντια και τα σμαράγδια είναι άθικτη και εξακολουθεί να είναι προσαρτημένη στο πλαίσιο του στέμματος, χωρίς να λείπουν στοιχεία».

«Αρχικά αποτελούνταν από 56 σμαράγδια και τα έχει ακόμα όλα, ενώ από τα 1.354 διαμάντια, λείπουν μόνο περίπου δέκα πολύ μικρά, που κοσμούν την περίμετρο της βάσης, και εννέα είναι απλά ξεκολλήσει».

«Παρόλο που το σχήμα του στέμματος έχει αλλοιωθεί, σχεδόν όλα τα βασικά του μέρη εξακολουθούν να υπάρχουν. Λείπει μόνο ένα από τα διακοσμητικά του στοιχεία».

«Επομένως, η πλήρης αποκατάστασή του θα είναι δυνατή χωρίς να καταφύγουμε σε ανακατασκευή ή αναδημιουργία. Θα περιλαμβάνει απλώς την αναδιαμόρφωση του σκελετού του».

Το ακριβές κόστος της αποκατάστασης είναι άγνωστο, αλλά οι εκτιμήσεις ξεκινούν γύρω στις 40.000 ευρώ.