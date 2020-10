Μπαγκλαντές: 8 χρόνια μετά ήρθε η δικαίωση! Θανατική ποινή σε βιαστές 15χρονης (vids)

Σε θάνατο για τον βιασμό μιας 15χρονης κοπέλας καταδικάστηκαν πέντε άνδρες στο Μπανγκλαντές. Η κοπέλα είχε πέσει θύμα ομαδικού βιασμού το 2012 και βρήκε δικαίωση μετά από οκτώ χρόνια από το ειδικό δικαστήριο που έχει συσταθεί για να εξετάζει υποθέσεις σεξουαλικής βίας εναντίον γυναικών και παιδιών.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το 2012 όταν ο φίλος της 15χρονης την οδήγησε στην άκρη ενός ποταμού και εκεί την βίασε μαζί με τους άλλους τέσσερις φίλους του. «Και οι πέντε κρίθηκαν ένοχοι και καταδικάστηκαν σε θάνατο», δήλωσε ο εισαγγελέας Νασίμ Άχμεντ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την πρώτη καταδικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά την τροποποίηση του ποινικού κώδικα στις αρχές της εβδομάδας. Με βάσει την τροποποίηση πλέον ο βιασμός μπορεί να τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μπαγκλαντές μέχρι πρότινος μπορούσαν να καταδικαστούν σε θάνατο μόνο οι δράστες ομαδικών βιασμών, ενώ ο μεμονωμένος δράστης βιασμού μπορούσε να καταδικαστεί έως σε ισόβια κάθειρξη.

Η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Σέιχ Χασίνα έλαβε την απόφαση τροποποίησης του ποινικού κώδικα στο εν λόγω ζήτημα μετά τις μεγάλες διαδηλώσεις που ξέσπασαν στη χώρα κατά της σεξουαλικής βίας.

Bangladesh’s Cabinet approves death penalty in rape cases https://t.co/yIGq7fMFmD via @TOIWorld pic.twitter.com/hlK81fNvf6

Την προηγούμενη εβδομάδα αυξήθηκαν οι διαδηλώσεις αγανακτισμένων πολιτών σε όλη τη χώρα, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που έγινε viral στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και το οποίο έδειχνε πολλούς άνδρες να γδύνουν και να επιτίθενται σε μία γυναίκα.

Η Σέιχ Χασίνα δεχόταν επικρίσεις και από το ίδιο της το κόμμα, τον Λαϊκό Σύνδεσμο (Awami League), ενώ οι διαδηλωτές ζητούσαν την παραίτησή της, σε μια σπάνια κίνηση περιφρόνησης προς την κυβέρνηση του Μπανγκλαντές.

Bangladesh to allow death penalty for rape convictions | Bangladesh rape cases | South-Asia pic.twitter.com/XP9SsXFYWu