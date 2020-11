Μπάιντεν για εμβόλιο της Moderna: Αισθανόμαστε αισιόδοξοι – συνεχίστε να φοράτε τη μάσκα

Μήνυμα αισιοδοξίας στέλνει σε όλο τον κόσμο η είδηση για το δεύτερο εμβόλιο, εκείνο της Moderna, που κατά το στάδιο των ερευνών παρουσίασε αποτελεσματικότητα 95%.

Επιστήμονες, αρχηγοί κρατών, αλλά και οι χρηματιστηριακές αγορές υποδέχθηκαν με ανακούφιση και ενθουσιασμό τα χαρμόσυνα νέα.

Δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά ο εκλεγμένος Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, που έκανε τιτάνιο αγώνα για να πείσει τους Αμερικανούς πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των επιστημόνων, απέναντι στις ακροβασίες του αντιπάλου του και απερχόμενου -πλέον- Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Μπάιντεν ωστόσο προειδοποιεί: μέχρι να κυκλοφορήσει ευρέως το εμβόλιο, τα μόνα όπλα απέναντι στον φονικότατο ιό είναι οι αποστάσεις και η χρήση μάσκας.

Συγκεκριμένα ο Τζο Μπάιντεν έγραψε στο Twitter:

“Τα σημερινά νέα για ένα δεύτερο εμβόλιο είναι ένας επιπλέον λόγος να αισθανθούμε αισιόδοξοι. Αυτό που ίσχυε με το πρώτο εμβόλιο παραμένει σε ισχύ και με το δεύτερο: είμαστε ακόμα μήνες μακριά. Μέχρι τότε, οι Αμερικανοί πρέπει να συνεχίσουν να κρατούν κοινωνικές αποστάσεις και να φορούν μάσκα για τον έλεγχο του ιού.

Για ακόμη μια φορά, συγχαίρω τις λαμπρές γυναίκες και άντρες που έκαναν αυτήν την σημαντική ανακάλυψη και μας έφεραν ένα βήμα πιο κοντά για να νικήσουμε αυτόν τον ιό. Είμαι επίσης ευγνώμων για τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον ιό όλο το 24ωρο”.

