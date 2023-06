Σκληρή επίθεση στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν εξαπέλυσε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν.

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε σήμερα ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει γίνει παρίας παγκοσμίως, αλλά είναι δύσκολο να πει κανείς αν αποδυναμώθηκε από τα πρόσφατα γεγονότα της ανταρσίας της Wagner.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο πριν αναχωρήσει για το Σικάγο, είπε χαρακτηριστικά: «Είναι ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν χάνει τον πόλεμο στην Ουκρανία και «χάνει τον πόλεμο στο εσωτερικό (της χώρας ) του και έχει γίνει παρίας σε όλο τον κόσμο».

#BREAKING: #Biden: Putin “is clearly losing the war in Iraq.” pic.twitter.com/VM1UbwsuEp