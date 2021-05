«Αναμένω σήμερα αξιοσημείωτη αποκλιμάκωση, στον δρόμο για μια εκεχειρία» στη Γάζα.

Αυτό φέρεται να είπε πριν λίγη ώρα στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου ο Αμερικανός Πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας τους.

Συγκεκριμένα όπως μεταδίδουν με έκτακτες ανταποκρίσεις τους πολλά διεθνή δίκτυα ενημέρωσης, ο Πρόεδρος Μπάιντεν ζήτησε επιτακτικά από τον Νετανιάχου να μειώσει τις επιθέσεις στη Γάζα και τον προέτρεψε να αρχίσει να κινείται προς εκεχειρία.

Η δήλωση αυτή σηματοδοτεί μια μεγάλη μετατόπιση από τη δημόσια θέση που έχει υποστηρίξει μέχρι τώρα ο Μπάιντεν για το δικαίωμα του Ισραήλ να υπερασπιστεί τον εαυτό του από τις ρουκέτες της Χαμάς.

Η σχεδόν απαίτηση του Τζο Μπάιντεν μάλλον αιφνιδίασε τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που σε συνάντησή του με πρεσβευτές στο Τελ Αβίβ, δήλωνε λίγη ώρα νωρίτερα: «Υπάρχουν δύο δυνατότητες για να τους αντιμετωπίσουμε, είτε τους τελειώνουμε – και αυτό παραμένει πάντα ένα ενδεχόμενο – είτε επιχειρούμε την αποτροπή και εμείς αυτήν την στιγμή εφαρμόζουμε μία ισχυρή αποτροπή. Πρέπει να σας πω ότι δεν αποκλείουμε κανένα ενδεχόμενο».

Ίσως ο κατηγορηματικός τόνος του Αμερικανού Προέδρου να ήταν η δική του απάντηση στον Ισραηλινό πρωθυπουργό. «Ο πρόεδρος διαβίβασε στον πρωθυπουργό ότι αναμένει μια σημαντική αποκλιμάκωση σήμερα» ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, σύμφωνα με την Daily Mail.

