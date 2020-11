Μπάιντεν – Τραμπ: Με τις κυρίες τους σε δύο διαφορετικές τελετές για την Ημέρα των Βετεράνων (video)

Αποστάσεις κράτησαν Μπάιντεν και Τραμπ για να τιμήσουν την Ημέρα των Βετεράνων στις ΗΠΑ. Εμφανίστηκαν με τις συζύγους τους σε δύο διαφορετικές τελετές.

Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δεν αναγνωρίζει τη νίκη του Δημοκρατικού αντιπάλου του στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, παρέστησαν σήμερα, Τετάρτη (11.11.2020), σχεδόν ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικές τελετές για την Ημέρα των Βετεράνων, προς τιμήν των παλαιών πολεμιστών.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος Μπάιντεν πήγε στη Φιλαδέλφεια, στο μνημείο του Πολέμου της Κορέας, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, Τζιλ.

Today, we honor the service of those who have worn the uniform of the Armed Forces of the United States.



To our proud veterans—I will be a commander in chief who respects your sacrifice, understands your service, and will never betray the values you fought so bravely to defend.