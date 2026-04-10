Μπάιντεν vs Τραμπ: Ο Χάντερ προκαλεί τους γιους του Αμερικανού προέδρου σε μάχη μέσα σε κλουβί

Ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ούτε ο Έρικ Τραμπ έχουν απαντήσει δημόσια στην πρόκληση του γιου του Τζο Μπάιντεν
Ένα απίστευτο σκηνικό που μοιάζει βγαλμένο από reality show φαίνεται να στήνεται στις ΗΠΑ, καθώς ο γιος του Τζο Μπάιντεν, Χάντερ, πέταξε δημόσια το γάντι στους γιους του Ντόναλντ Τραμπ, προκαλώντας τους σε αγώνα… μέσα σε κλουβί.

Ο γιος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, κάλεσε ανοιχτά τους Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και Έρικ Τραμπ να λύσουν τις διαφορές τους σε έναν αγώνα τύπου MMA, δημιουργώντας νέο viral χαμό με την ανάρτησή του.

Η απρόσμενη πρόκληση έγινε όταν ο Χάντερ Μπάιντεν αποκάλυψε πως δέχθηκε τηλεφώνημα από τον αριστερό σχολιαστή των social media Άντριου Κάλαχαν, ο οποίος του πρότεινε να οργανώσει το ματς.

Ο ίδιος δήλωσε μάλιστα πως όχι μόνο συμφώνησε αμέσως, αλλά είναι «100% μέσα» αν καταφέρουν να το οργανώσουν, προσθέτοντας με ύφος αποφασιστικό: «Κι αν δεν το οργανώσει, εγώ πάλι έρχομαι».

Μέχρι στιγμής ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ούτε ο Έρικ Τραμπ έχουν απαντήσει δημόσια στην πρόκληση, αφήνοντας τον κόσμο να περιμένει αν θα υπάρξει συνέχεια στο beef.

Ο Κάλαχαν, πάντως, θεωρεί πως ο Χάντερ μάλλον έκανε την πρόταση περισσότερο για πλάκα, αν και ξεκαθάρισε πως είναι πρόθυμος να βοηθήσει αν οι δύο πλευρές συμφωνήσουν για το ματς.

Η όλη ιστορία έχει ήδη προκαλέσει τεράστια συζήτηση στα social media, με πολλούς να συγκρίνουν το πιθανό event με το θρυλικό «Thrilla in Manila» της πυγμαχίας, αλλά και με την πολυσυζητημένη μάχη που δεν έγινε ποτέ ανάμεσα στους Έλον Μασκ και Μαρκ Ζούκερμπεργκ.

Το timing μόνο τυχαίο δεν είναι, καθώς ο Λευκός Οίκος ετοιμάζεται ήδη να φιλοξενήσει event UFC στις 14 Ιουνίου στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.

Αν τελικά γίνει, θα πρόκειται ίσως για την πιο σουρεαλιστική πολιτικο-οικογενειακή αναμέτρηση που έχει δει ποτέ η Αμερική.

