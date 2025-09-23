Κόσμος

Μπαράκ και Μισέλ Ομπάμα: Μαζί στη θαλαμηγό του Στίβεν Σπίλμπεργκ μετά τις φήμες διαζυγίου – Έφτασαν ξεχωριστά

Χαλαρή απόδραση για τους Ομπάμα στο Πορτοφίνο της Ιταλίας
Μπαράκ Ομπάμα και Μισέλ Ομπάμα
Μπαράκ Ομπάμα και Μισέλ Ομπάμα / David Zorrakino / Europa Press via AP / Φωτογραφία αρχείου

Πολυτελή απόδραση για τον Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ Ομπάμα μετά από όργιο φημών τους τελευταίους μήνες που θέλουν το ζευγάρι να είναι στα χωρίσματα.

Μπαράκ Ομπάμα και Μισέλ έχουν βαλθεί να βάλουν τέλος στις φήμες περί διαζυγίου, πότε με κοινά podcasts και πότε με κοινές αποδράσεις. Το ζευγάρι χαλάρωσε κάτω από τον ήλιο στο Πορτοφίνο της Ιταλίας, πάνω στη θαλαμηγό του φίλου τους, Στίβεν Σπίλμπεργκ, αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων, το περασμένο Σαββατοκύριακο. 

Ωστόσο, έφτασαν ξεχωριστά. Οι φωτογράφοι απαθανάτισαν τη Μισέλ να ανεβαίνει μόνη στη θαλαμηγό, λίγο πριν τον σύζυγό της, σύμφωνα με την Dailymail που δημοσιεύει και φωτογραφίες τους

Ο 78χρονος Σπίλμπεργκ την υποδέχτηκε με ανοιχτές αγκάλες και στη συνέχεια, οι τρεις τους – μαζί με τη σύζυγο του θρυλικού σκηνοθέτη – κάθισαν στο κατάστρωμα, συζητώντας χαλαρά και απολαμβάνοντας τη θέα.

Ο Μπαράκ εθεάθη λίγο αργότερα στο γραφικό ιταλικό παραθαλάσσιο χωριό συνοδευόμενος από την ασφάλειά του.

Η απόδραση αυτή έρχεται λίγες μέρες μετά την εξομολόγηση του Ομπάμα για τον γάμο του. Στην εκδήλωση της Jefferson Educational Society στην Πενσιλβάνια νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Μπαράκ αστειεύτηκε λέγοντας ότι αφιέρωσε πολλά χρόνια προσπαθώντας να «κατευνάσει» τη σύζυγό του, την οποία χαρακτήρισε «προκλητική».

«Έχω περάσει πάνω από οκτώ χρόνια προσπαθώντας να βγω από μια τρύπα με τη Μισέλ», είπε. «Ήταν δύσκολο, αλλά νιώθω ότι προοδεύω. Σχεδόν τα καταφέρνω αυτή τη στιγμή».

Είναι η πρώτη φορά που το ζευγάρι εθεάθη μαζί μετά την κοινή τους εμφάνιση σε podcast ο Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα, οι οποίοι φάνηκαν να αστειεύονται με όσα έχουν ακουστεί για τη λήξη του γάμου τους.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, βρέθηκε καλεσμένος στο podcast της συζύγου του, «IMO», το οποίο παρουσιάζει μαζί με τον αδελφό της, Κρεγκ Ρόμπινσον. Το ζευγάρι δεν έχασε χρόνο να σχολιάσει με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια τις φήμες περί διαζυγίου.

«Τι, δηλαδή, εσείς συμπαθιέστε ακόμα;» αστειεύτηκε ο Ρόμπινσον, με τη Μισέλ να απαντά γελώντας: «Α ναι, οι φήμες!». Ο Μπαράκ Ομπάμα πρόσθεσε, επίσης σε χαλαρό ύφος: «Με πήρε πίσω! Ήταν δύσκολη περίοδος για λίγο».

Η πρώην Πρώτη Κυρία παραδέχτηκε ότι ήταν όμορφο να βρίσκεται στον ίδιο χώρο με τον σύζυγό της, λέγοντας με χιούμορ στον αδερφό της: «Όταν δεν είμαστε μαζί, οι άνθρωποι νομίζουν ότι έχουμε χωρίσει».

Σε άλλο σημείο του podcast η Μισέλ Ομπάμα δήλωσε: «Δεν υπήρξε ούτε μια στιγμή στο γάμο μας που σκέφτηκα να εγκαταλείψω τον άντρα μου. Έχουμε περάσει πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και πολλές ευχάριστες στιγμές, πολλές περιπέτειες, και έχω γίνει καλύτερος άνθρωπος χάρη στον άντρα με τον οποίο είμαι παντρεμένη».

Ωστόσο ειδικός στη γλώσσα του σώματος, διέκρινε αμηχανία και άχγος στη συνύπαρξή τους στον ίδιο χώρο.

Οι Ομπάμα είναι παντρεμένοι εδώ και 33 χρόνια και έχουν δύο κόρες, τη Μάλια, 27, και τη Σάσα, 24. Οι φήμες ότι χωρίζουν ξεκίνησαν όταν η Μισέλ απουσίασε από σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ και η κηδεία του πρώην Προέδρου Τζίμι Κάρτερ.

