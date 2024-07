Μπαράκ Ομπάμα: Στηρίζει επισήμως την Κάμαλα Χάρις – Τι της είπε στο τηλέφωνο

Με ένα τηλεφώνημα ο Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του, Μισέλ υποστηρίζουν ανοιχτά στην Κάμαλα Χάρις, παρά τις φήμες ότι δεν την θέλουν για υποψήφια των Δημοκρατικών.

Ο Μπαράκ Ομπάμα και η Μισέλ Ομπάμα ανακοίνωσαν την στήριξή τους στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, με ανάρτησή τους στο X.

«Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η Μισέλ και εγώ τηλεφωνήσαμε στην φίλη μας, Κάμαλα Χάρις. Της είπαμε ότι πιστεύουμε ότι θα γίνει μία φανταστική πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ότι έχει την πλήρη υποστήριξή μας.

Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε ότι θα κερδίσει τον Νοέμβριο. Ελπίζουμε να είστε μαζί μας», έγραψε ο Μπαράκ Ομπάμα στην ανάρτησή του.

Earlier this week, Michelle and I called our friend @KamalaHarris. We told her we think she’ll make a fantastic President of the United States, and that she has our full support. At this critical moment for our country, we’re going to do everything we can to make sure she wins in… pic.twitter.com/0UIS0doIbA